Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 13/35-4

Produkt wykorzystuje ciśnienie do 350 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.

Ciśnienie robocze do 350 barów usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki chroni całe urządzenie i umożliwia jej bezpieczny załadunek za pomocą dźwigu. Łatwy transport i liczne inne szczegóły sprawiają, że urządzenie jest pierwszym wyborem do zastosowań profesjonalnych. Poręczność i wygoda: Uchwyt na lancę i zintegrowany hak na wąż zapewniają, że akcesoria są gotowe do pracy tuż przy urządzeniu. Licznik godzin zawsze pokazuje dokładny czas pracy pompy. Bezpieczne przechowywanie: Akcesoria i narzędzia są przechowywane w chronionym pudełku. Łatwy transport: Urządzenie można z łatwością przemieścić nawet do trudno dostępnych obszarów. Niezawodność i bezpieczeństwo: Wysokowydajna pompa korbowodowa Kärcher zapewnia optymalne ciśnienie. Opcjonalne zabezpieczenie przed pracą na sucho odcinające zasilanie chroni zarówno maszynę, jak i użytkownika.

Cechy i zalety
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
  • Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.
Softstart
  • Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 100 - maks. 350 / 10 - maks. 35
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Paliwo Elektryczny
Moc znamionowa (kW) 15
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Rodzaj pompy Pompa korbowodowa
Waga bez akcesoriów (kg) 160
Waga z akcesoriami (kg) 195
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 930 x 800 x 920

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
