Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/50-4
Produkt wykorzystuje ciśnienie do 500 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.
Poręczność i wygoda: Uchwyt na lancę i zintegrowany hak na wąż zapewniają, że akcesoria są gotowe do pracy tuż przy urządzeniu. Licznik godzin zawsze pokazuje dokładny czas pracy pompy. Bezpieczne przechowywanie: Akcesoria i narzędzia są przechowywane w chronionym pudełku. Łatwy transport: Urządzenie można z łatwością przemieścić nawet do trudno dostępnych obszarów. Niezawodność i bezpieczeństwo: Wysokowydajna pompa korbowodowa Kärcher zapewnia optymalne ciśnienie. Opcjonalne zabezpieczenie przed pracą na sucho odcinające zasilanie chroni zarówno maszynę, jak i użytkownika.
Cechy i zalety
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
- Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.
Softstart
- Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Paliwo
|Elektryczny
|Moc znamionowa (kW)
|15
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Rodzaj pompy
|Pompa korbowodowa
|Waga bez akcesoriów (kg)
|150
|Waga z akcesoriami (kg)
|195
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|930 x 800 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
