Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 9/50 Ge Cage

Produkt wykorzystuje ciśnienie do 500 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.

Poręczność i wygoda: Uchwyt na lancę i zintegrowany hak na wąż zapewniają, że akcesoria są gotowe do pracy tuż przy urządzeniu. Licznik godzin zawsze pokazuje dokładny czas pracy pompy. Bezpieczne przechowywanie: Akcesoria i narzędzia są przechowywane w chronionym pudełku. Łatwy transport: Urządzenie można z łatwością przemieścić nawet do trudno dostępnych obszarów. Niezawodność i bezpieczeństwo: Wysokowydajna pompa korbowodowa Kärcher zapewnia optymalne ciśnienie. Opcjonalne zabezpieczenie przed pracą na sucho odcinające zasilanie chroni zarówno maszynę, jak i użytkownika.

Cechy i zalety
Przemysłowy pistolet
  • Wyjątkowo wytrzymały przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy Kärcher został zaprojektowany do zastosowań heavy duty.
Regulacja prędkości obrotowej
  • Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Paliwo Benzyna
Producent silnika Honda
Rodzaj silnika GX 690
Moc znamionowa (kW) 16
Rodzaj pompy Pompa korbowodowa
Waga bez akcesoriów (kg) 122
Waga z akcesoriami (kg) 150
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 930 x 800 x 920

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Rozrusznik elektryczny
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
