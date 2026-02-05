Uniwersalne urządzenie czyszczące AP 100/50 M
AP 100/50 M to zupełnie nowe urządzenie stanowiące unikatowe połączenie urządzenia wysokociśnieniowego z odkurzaczem.
Urządzenie pozwala na usunięcie wody pozostającej na powierzchni po czyszczeniu ciśnieniowym, a tym samym na stosowanie urządzenia na posadzkach bez odpływu. Polecane do czyszczenia łazienek i umywalni, które powinny być dostępne od razu po przeprowadzeniu czyszczenia. AP 100/50 M to urządzenie, które doskonale sprawdza się w hotelach i ośrodkach SPA, obiektach użyteczności publicznej (dworce, lotniska), łaźniach przemysłowych, kuchniach restauracyjnych, obiektach sportowych i wielu innych. Jest to maszyna niezbędna dla firm sprzątających administrujących tego typu obiektami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Zbiornik wody czystej (l)
|100
|Zbiornik wody brudnej (l)
|70
|Moc turbiny (W)
|1800
|Moc pompy (W)
|370
|Napięcie (V)
|230
|Waga (kg)
|100
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Zaprojektowany z myślą o pracy w przemyśle spożywczym
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Wąż ssący
- Dysza ssąca
- Długość rur ssących: 550 mm
- Nominalna szerokość rur ssących: 40 mm
- Materiał rur ssących: Metal
- Pistolet spryskujący: Pistolet EASY!Force
- Lanca spryskująca: 600 mm
Akcesoria
Części zamienne
