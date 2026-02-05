Uniwersalne urządzenie czyszczące AP 100/50 M

AP 100/50 M to zupełnie nowe urządzenie stanowiące unikatowe połączenie urządzenia wysokociśnieniowego z odkurzaczem.

Urządzenie pozwala na usunięcie wody pozostającej na powierzchni po czyszczeniu ciśnieniowym, a tym samym na stosowanie urządzenia na posadzkach bez odpływu. Polecane do czyszczenia łazienek i umywalni, które powinny być dostępne od razu po przeprowadzeniu czyszczenia. AP 100/50 M to urządzenie, które doskonale sprawdza się w hotelach i ośrodkach SPA, obiektach użyteczności publicznej (dworce, lotniska), łaźniach przemysłowych, kuchniach restauracyjnych, obiektach sportowych i wielu innych. Jest to maszyna niezbędna dla firm sprzątających administrujących tego typu obiektami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Zbiornik wody czystej (l) 100
Zbiornik wody brudnej (l) 70
Moc turbiny (W) 1800
Moc pompy (W) 370
Napięcie (V) 230
Waga (kg) 100

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Zaprojektowany z myślą o pracy w przemyśle spożywczym
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
  • Wąż ssący
  • Dysza ssąca
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Nominalna szerokość rur ssących: 40 mm
  • Materiał rur ssących: Metal
  • Pistolet spryskujący: Pistolet EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 600 mm
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.