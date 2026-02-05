Urządzenie pozwala na usunięcie wody pozostającej na powierzchni po czyszczeniu ciśnieniowym, a tym samym na stosowanie urządzenia na posadzkach bez odpływu. Polecane do czyszczenia łazienek i umywalni, które powinny być dostępne od razu po przeprowadzeniu czyszczenia. AP 100/50 M to urządzenie, które doskonale sprawdza się w hotelach i ośrodkach SPA, obiektach użyteczności publicznej (dworce, lotniska), łaźniach przemysłowych, kuchniach restauracyjnych, obiektach sportowych i wielu innych. Jest to maszyna niezbędna dla firm sprzątających administrujących tego typu obiektami.