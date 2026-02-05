Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher HD 6/15 G Classic bez podgrzewania wody, to idealny wybór dla osób, które dopiero rozpoczynają użytkowanie urządzeń z silnikiem benzynowym. Urządzenie jest bardzo łatwe do transportowania w samochodzie i z powodzeniem umożliwi realizację nawet najbardziej wymagających zadań w zakresie czyszczenia, np.: na budowie, czy w przestrzeni komunalnej. Urządzenie oferuje możliwość wykorzystywania ciśnienia roboczego o wartości do 150 bar, a także zostało wyposażone w wytrzymałą pompę korbowodową i wydajność tłoczenia 600 litrów na godzinę. Przyjazną obsługę dla użytkownika zapewnia zintegrowany silnik benzynowy (EU STAGE V) umożliwiający działanie urządzenia niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, pompowane koła, które gwarantują niezbędną mobilność w miejscu użytkowania, jak również ergonomiczny uchwyt do łatwego transportowania, a także praktyczne miejsce na akcesoria. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Stabilna rama HD 6/15 G Classic wykonana ze stali także zapobiega zewnętrznym oraz mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.