Nasze mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/20 G Classic bez funkcji podgrzewania wody, działające niezależnie od źródła zewnętrznego zasilania szczególnie sprawdzi się w branży budowlanej, przestrzeni komunalnej, przemyśle i do czyszczenia budynków. Silnik o dużej mocy (EU STAGE V) umożliwia wykonanie prac związanych z czyszczeniem nawet w miejscach pozbawionych zewnętrznego źródła zasilania; ciśnienie robocze 200 bar, wytrzymała pompa korbowodowa i wydajność tłoczenia do 700 litrów na godzinę zachwyca zdumiewającymi rezultatami. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Duży filtr wodny, jak również zawory termostatyczne i zawory bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę częściom urządzenia, które są także łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.