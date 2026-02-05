Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/20 G Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/20 G Classic bez podgrzewania wody zostało wyposażone w silnik benzynowy o dużej mocy, dzięki czemu możliwe jest wykonanie najbardziej wymagających zadań związanych z czyszczeniem w miejscach bez dostępu do zewnętrznego źródła zasilania.
Nasze mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/20 G Classic bez funkcji podgrzewania wody, działające niezależnie od źródła zewnętrznego zasilania szczególnie sprawdzi się w branży budowlanej, przestrzeni komunalnej, przemyśle i do czyszczenia budynków. Silnik o dużej mocy (EU STAGE V) umożliwia wykonanie prac związanych z czyszczeniem nawet w miejscach pozbawionych zewnętrznego źródła zasilania; ciśnienie robocze 200 bar, wytrzymała pompa korbowodowa i wydajność tłoczenia do 700 litrów na godzinę zachwyca zdumiewającymi rezultatami. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Duży filtr wodny, jak również zawory termostatyczne i zawory bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę częściom urządzenia, które są także łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Cechy i zalety
NiezależnośćNiezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Wysoka mobilnośćKoła odporne na przebicie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|200 / 20
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|250 / 25
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Rodzaj silnika
|G210FA
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Wysoki
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|36,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|43
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|878 x 538 x 702
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Dysza power
- Filtr wody
Wyposażenie
- Rama ochronna
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.