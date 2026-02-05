Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/20 G Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/20 G Classic bez podgrzewania wody zostało wyposażone w silnik benzynowy o dużej mocy, dzięki czemu możliwe jest wykonanie najbardziej wymagających zadań związanych z czyszczeniem w miejscach bez dostępu do zewnętrznego źródła zasilania.

Nasze mobilne urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/20 G Classic bez funkcji podgrzewania wody, działające niezależnie od źródła zewnętrznego zasilania szczególnie sprawdzi się w branży budowlanej, przestrzeni komunalnej, przemyśle i do czyszczenia budynków. Silnik o dużej mocy (EU STAGE V) umożliwia wykonanie prac związanych z czyszczeniem nawet w miejscach pozbawionych zewnętrznego źródła zasilania; ciśnienie robocze 200 bar, wytrzymała pompa korbowodowa i wydajność tłoczenia do 700 litrów na godzinę zachwyca zdumiewającymi rezultatami. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Duży filtr wodny, jak również zawory termostatyczne i zawory bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę częściom urządzenia, które są także łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/20 G Classic: Niezależność
Niezależność
Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/20 G Classic: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Koła odporne na przebicie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/20 G Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
  • Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 700
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 200 / 20
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 250 / 25
Doprowadzenie wody 3/4″
Rodzaj napędu Benzyna
Rodzaj silnika G210FA
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1
Mobilność Wysoki
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 36,2
Waga z opakowaniem (kg) 43
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 878 x 538 x 702

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Dysza power
  • Filtr wody

Wyposażenie

  • Rama ochronna
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
