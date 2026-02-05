Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/20 G
Urządzenie wysokociśnieniowe zasilane spalinowo przeznaczone jest do prac czyszczących w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
3-tłokowa pompa tłokowo-osiowa, dzięki mosiężnym głowicom cylindrów, gwarantuje bardzo długą żywotność. Mocny, oszczędny, niezawodny, chłodzony powietrzem silnik spalinowy Honda charakteryzuje się łatwym ręcznym rozruchem. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Praca urządzenia niezależna od dostępu do sieci elektrycznej.Wyposażone w niezawodny silnik Honda lub Yanmar może być wykorzystywane w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Funkcja zasysania wody.
Łatwa obsługaErgonomiczne zaprojektowana rama urządzenia ułatwia jego transport. Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu. Koła odporne na przebicie.
Wszechstronne urządzenieOpcjonalna rama z punktami kotwiczenia – możliwośc podnoszenia przez dźwig. Opcjonalny zestaw do montażu bębna na wąż. Przenośna wersja urządzenia z rurową ramą (HD 728 B)
Do najtrudniejszych prac
- Wytrzymała rama zaprojektowana pod kątem użytkowania w trudnych warunkach.
- Duży filtr wody zabezpiecza pompę.
- Zawór termiczny do ochrony pompy przed przegrzaniem w obiegowym trybie pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|200 - 750
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|10 - do 200 / 1 - 20
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Doprowadzenie wody
|1″
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Producent silnika
|Honda
|Rodzaj silnika
|GX 270
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|57,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|64,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|790 x 608 x 1104
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Dysza power
Wyposażenie
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Zastosowania
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Przemysł
- Firmy czyszczące
