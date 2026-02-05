Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/23 G Classic
Urządzenie działające niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej, mobilne, o dużej mocy: urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic, bez podgrzewania wody zostało wyposażone w niezawodną pompę korbowodową i silnik spalinowy. Jest dedykowane do wymagających zastosowań w budownictwie oraz przestrzeniach komunalnych.
Place budowy, parki i pozostałe, oddalone miejsca użytkowania: wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania niezbędnych do realizacji wymagających zadań związanych z czyszczeniem, doskonale sprawdzi się nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic bez podgrzewania wody, które zostało wyposażone w silnik spalinowy zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Dzięki wydajności tłoczenia 800 litrów wody na godzinę, ciśnieniu roboczemu 230 bar, jak również niezawodnej pompie korbowodowej, urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku nawet wyjątkowo trudnych zadań w zakresie czyszczenia. HD 8/23 G Classic jest wyjątkowo przyjazne w obsłudze, mobilne, a także proste do transportowania w samochodzie, dzięki ergonomicznemu uchwytowi, praktycznemu schowkowi na akcesoria, kompaktowym wymiarom, jak również kołom odpornym na przebicie. Ponadto, urządzenie zachwyca łatwo dostępnymi komponentami, które są skutecznie zabezpieczone przez duży filtr wodny oraz zawór termiczny. Urządzenie zostało wyposażone w solidną rurową ramę, która zapobiegania mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Cechy i zalety
NiezależnośćNiezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Wysoka mobilnośćKoła odporne na przebicie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|230 / 23
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|280 / 28
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Rodzaj silnika
|G300FA
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Wysoki
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|50,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|59
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|878 x 538 x 702
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Dysza power
- Filtr wody
Wyposażenie
- Rama ochronna
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
