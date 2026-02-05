3-tłokowa pompa tłokowo-osiowa, dzięki mosiężnym głowicom cylindrów, gwarantuje bardzo długą żywotność. Mocny, oszczędny, niezawodny, chłodzony powietrzem silnik spalinowy Honda charakteryzuje się łatwym ręcznym rozruchem. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.