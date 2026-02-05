Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G bez podgrzewania wody, pochodzi z naszej gamy klasycznych urządzeń wyposażonych w silnik benzynowy. Urządzenie wyróżnia działanie niezależne od zewnętrznego źródła zasilania oraz ciśnienie robocze do 250 bar.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic bez podgrzewania wody, dzięki ciśnieniu roboczemu do 250 bar, wydajności tłoczenia 900 litrów wody na godzinę oraz wytrzymałej pompie korbowodowej sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom w zakresie czyszczenia. Dzięki silnikowi benzynowemu EU STAGE V o dużej mocy, który eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania, wyposażone w solidną stalową konstrukcję rurową i opony odporne na przebicie, urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic doskonale sprawdzi się podczas trudnych zadań na budowach, w przemyśle, przestrzeniach komunalnych albo w firmach świadczących usługi budowlane. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.
Cechy i zalety
NiezależnośćNiezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Wysoka mobilnośćKoła odporne na przebicie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
- Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|250 / 25
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|300 / 30
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Rodzaj silnika
|G390FA
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Wysoki
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|56,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|64,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|878 x 538 x 702
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Dysza power
- Filtr wody
Wyposażenie
- Rama ochronna
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.