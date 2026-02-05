Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G bez podgrzewania wody, pochodzi z naszej gamy klasycznych urządzeń wyposażonych w silnik benzynowy. Urządzenie wyróżnia działanie niezależne od zewnętrznego źródła zasilania oraz ciśnienie robocze do 250 bar.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic bez podgrzewania wody, dzięki ciśnieniu roboczemu do 250 bar, wydajności tłoczenia 900 litrów wody na godzinę oraz wytrzymałej pompie korbowodowej sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom w zakresie czyszczenia. Dzięki silnikowi benzynowemu EU STAGE V o dużej mocy, który eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania, wyposażone w solidną stalową konstrukcję rurową i opony odporne na przebicie, urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic doskonale sprawdzi się podczas trudnych zadań na budowach, w przemyśle, przestrzeniach komunalnych albo w firmach świadczących usługi budowlane. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic: Niezależność
Niezależność
Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Wygodny, ręczny rozruch.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Koła odporne na przebicie. Kompaktowe i niewielkich rozmiarów urządzenie jest bardzo łatwe w manewrowaniu na ograniczonych obszarach. Mieści się do samochodu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Możliwość przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt na przewód elektryczny i schowek na akcesoria do łatwego przechowywania i transportu.
  • Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 900
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 250 / 25
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 300 / 30
Doprowadzenie wody 3/4″
Rodzaj napędu Benzyna
Rodzaj silnika G390FA
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1
Mobilność Wysoki
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 56,8
Waga z opakowaniem (kg) 64,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 878 x 538 x 702

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Dysza power
  • Filtr wody

Wyposażenie

  • Rama ochronna
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/25 G Classic
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.