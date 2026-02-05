Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic bez podgrzewania wody, dzięki ciśnieniu roboczemu do 250 bar, wydajności tłoczenia 900 litrów wody na godzinę oraz wytrzymałej pompie korbowodowej sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom w zakresie czyszczenia. Dzięki silnikowi benzynowemu EU STAGE V o dużej mocy, który eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania, wyposażone w solidną stalową konstrukcję rurową i opony odporne na przebicie, urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/25 G Classic doskonale sprawdzi się podczas trudnych zadań na budowach, w przemyśle, przestrzeniach komunalnych albo w firmach świadczących usługi budowlane. Ergonomiczny uchwyt oraz bardzo kompaktowe wymiary, jak również miejsce na akcesoria, np.: na wąż wysokociśnieniowy i lancę, ułatwiają obsługę i transportowanie urządzenia autem. Ważne części urządzenia są łatwo dostępne w przypadku konieczności wykonania przeglądu, a także skutecznie zabezpieczone przez zawory termostatyczne i bezpieczeństwa. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.