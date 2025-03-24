Myjki ciśnieniowe 200 bar
Myjka ciśnieniowa 200 bar firmy Kärcher to profesjonalne urządzenie czyszczące przeznaczone do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Sprawdzi się w sektorach takich jak rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, leśnictwo czy transport. Dzięki niej skutecznie oczyścisz zarówno maszyny i urządzenia, jak i pojazdy oraz tereny wspólne (place, podjazdy, parkingi). Dostępne modele myjek ciśnieniowych 200 bar firmy Kärcher to m.in. urządzenia działające na zimną wodę oraz z opcją jej podgrzewania. Wśród dostępnych opcji znajdziesz wersje z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, które zapewniają pracę w warunkach bez dostępu prądu.
Do czego nadaje się myjka ciśnieniowa 200 bar?
Urządzenia wysokociśnieniowe o mocy 200 bar przeznaczone są do użytku profesjonalnego. Poradzą sobie m.in. z plamami czy wyciekami na bazie tłuszczów, olejów i smarów, a także wysuszonym, ziemistym i gliniastym brudem. Myjka ciśnieniowa 200 bar pomoże Ci uporać się np. z uciążliwymi zabrudzeniami pochodzenia roślinnego. Usuniesz za jej pomocą np. mchy i porosty na elewacji lub podjeździe oraz glony na ścianach zbiorników wodnych.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa 200 bar to świetny wybór do czyszczenia m.in.:
- Ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych – regulacja ciśnienia i precyzyjne kierowaniem strumieniem umożliwia usunięcie pyłu i zaschniętego błota.
Maszyn i urządzeń budowlanych (m.in. betoniarek, rusztowań, koparek, itd.) – w trudnych warunkach budowy sprawdzają się m.in. się myjki 200 bar z silnikiem spalinowym i 20-litrowym zbiornikiem paliwa, chronione przed uszkodzeniem stalowymi ramami.
- Maszyn produkcyjnych w przemyśle – w lakierniach, przy produkcji żywności, w sektorze produkcyjnym. Myjka wysokociśnieniowa 200 bar zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie ciał stałych, cieczy i klejących olejów z systemów produkcyjnych, nie uszkadzając ich powierzchni.
- Pojazdów w sektorze transportowym (samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy) – dzięki regulacji ciśnienia, opcjonalnej pracy na dwóch lancach czy trybowi eco!efficiency (zużycie paliwa mniejsze o 20%) myjka ciśnieniowa znajdzie zastosowanie zarówno w warsztatach, myjniach, na stacjach paliw, jak w salonach samochodowych.
- Przestrzeni wspólnych takich jak place magazynowe, podjazdy, parkingi, chodniki, elewacje – urządzenia wysokociśnieniowe pozwalają szybko uporać się z zanieczyszczeniami różnego typu. Usuwają m.in. ślady porostów i mchów, odchody ptaków, resztki jedzenia, wycieki płynów z pojazdów mechanicznych.
Myjka ciśnieniowa 200 bar – na jakie jej zalety zwrócić uwagę przy kupnie?
Na jakie parametry warto zwracać uwagę, wybierając myjkę ciśnieniową 200 bar dla zakładu pracy?
- Ekonomiczne zużycie energii, wody i paliwa – ciśnienie 200 bar przeznaczone jest do szybkiego i skutecznego oczyszczania nawet dużych powierzchni. Jeżeli masz do czynienia z zastarzałymi lub bardzo rozległymi nieczystościami, rozwiązaniem może być myjka z podgrzewaniem wody lub wyposażona w tryb eco!efficiency, zmniejszający pobór paliwa bądź prądu. Silniki myjek chłodzone wodą zapewniają najwyższe osiągi i niezawodną pracę przez lata.
- Mobilność i łatwość transportu – myjki wysokociśnieniowe o mocy 200 bar to urządzenia o wadze od około 70 do 180 kg. Ich transport ułatwia m.in. pionowa stabilna konstrukcja silnika i pompy (w lżejszych modelach), a także solidne ramy rurowe ze stali, umożliwiające podnoszenie cięższych myjek dźwigiem.
- Bezpieczeństwo użytkowania – zabezpieczenie przed pracą na sucho, automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, sterowanie z poziomu rozrusznika elektrycznego oraz bębnowe systemy zmniejszające ryzyko skręcenia się węża przekładają się na wyższe bezpieczeństwo pracy.
- Długa żywotność silnika i podzespołów – dwa typy wytrzymałych silników (niskoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny lub wysokoprężny, z elektrycznym rozruchem) oraz solidne i trwałe pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra zapewniają długą żywotność myjek. Przedłuża ją też system tłumienia drgań SDS, redukujący pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzeń.
- Ergonomia pracy – zapewniają ją wysokociśnieniowe pistolety EASY!Force i systemy mocowania wyposażenia EASY!Lock. Czas obsługi urządzenia skracają m.in. automatyczne bębny z wężem Ultra Guard, które pozwalają na zwijanie i rozwijanie węża pod kątem do 45°.
Modele i funkcje myjek ciśnieniowych 200 bar – co znajdziesz w ofercie Kärcher?
Poszczególne modele myjek wyposażone są w opcje, które pomogą zoptymalizować Twoją pracę, czyniąc ją szybszą i skuteczniejszą. Poznaj wybrane warianty myjek ciśnieniowych 200 bar, by dokonać najlepszego wyboru.
Myjki ciśnieniowe 200 bar HDS – podgrzewające wodę
Myjka ciśnieniowa 200 bar z podgrzewaniem wody to doskonały wybór, jeśli chcesz pracować jeszcze efektywniej. Woda w temperaturze 80-155℃ szybko rozpuszcza nawet zaschnięty brud. 3-tłokowa pompa osiowa, niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i ekonomiczny tryb eco!efficiency oferują maksymalną wydajność. Dwa zbiorniki na detergenty, zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy, 450-900 l podawanej wody na godzinę – te parametry sprawiają, że to wszechstronne urządzenie do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń.
Myjki ciśnieniowe 200 bar spalinowe z podgrzewaniem wody HDS
Szerokie zastosowanie myjki ciśnieniowej 200 bar z silnikiem spalinowym sprawia, że jest to sprzęt do szybkiego usuwania zanieczyszczeń z dużych powierzchni w warunkach braku dostępu do zasilania elektrycznego. 20-litrowy zbiornik paliwa pozwala na długi czas pracy. Czyszczenie jest błyskawiczne dzięki wykorzystaniu 800 l wody o temperaturze maksymalnie 80℃ na godzinę. Filtr wody, monitorowanie temperatury spalin i system tłumienia drgań (SDS) to kolejne zalety tego urządzenia.
Myjka ciśnieniowa 200 bar – o co najczęściej pytają klienci?
Co jeszcze warto wiedzieć o myjkać ciśnieniowych 200 bar? Oto najczęstsze pytania!
Czy myjka ciśnieniowa 200 bar może być stosowana z dowolnymi detergentami?
Nie, w celu optymalnej pracy myjka powinna być zasilana dedykowanymi środkami marki Kärcher. Do tego w części modeli zamontowany jest system podawania środków zmiękczających wodę – urządzenie identyfikuje właściwy środek za pomocą chipu zamontowanego w butelce.
Czy myjka profesjonalna 200 bar nadaje się do delikatnych powierzchni?
Modele myjek ciśnieniowych 200 bar są przeznaczone do profesjonalnego czyszczenia silnie zabrudzonych, przemysłowych powierzchni. Jednak dzięki możliwości precyzyjnego zarządzania siłą strumienia i temperaturą wody mogą być stosowane również do mycia materiałów i przestrzeni o delikatniejszych fakturach.
Czy myjka ciśnieniowa 200 bar jest ekonomiczna?
Choć koszt myjki ciśnieniowej 200 bar w wersji profesjonalnej jest wyższy niż urządzeń do domowego użytku, to jej wysoka moc, bezawaryjność i szeroki zakres zastosowań sprawia, że jest to opłacalny zakup. Wytrzymały i wydajny sprzęt posłuży Twojej firmie przez wiele lat!