Myjki ciśnieniowe 200 bar

Myjka ciśnieniowa 200 bar firmy Kärcher to profesjonalne urządzenie czyszczące przeznaczone do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Sprawdzi się w sektorach takich jak rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, leśnictwo czy transport. Dzięki niej skutecznie oczyścisz zarówno maszyny i urządzenia, jak i pojazdy oraz tereny wspólne (place, podjazdy, parkingi). Dostępne modele myjek ciśnieniowych 200 bar firmy Kärcher to m.in. urządzenia działające na zimną wodę oraz z opcją jej podgrzewania. Wśród dostępnych opcji znajdziesz wersje z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, które zapewniają pracę w warunkach bez dostępu prądu.