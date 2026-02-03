Mobilne myjki ciśnieniowe na przyczepie z podgrzewaniem wody Kärcher HDS Trailer

Najważniejsze zalety myjek ciśnieniowych HDS Trailer

Myjka ciśnieniowa na przyczepie ma zalety, które czynią ją idealnym wyborem do profesjonalnego czyszczenia w różnych warunkach:

Wysoka wydajność czyszczenia – myjka ciśnieniowa na przyczepie do użytku profesjonalnego oferuje maksymalne ciśnienie robocze wynoszące aż 500 barów oraz temperaturę wody do 98°C. Dzięki temu nawet najtrudniejsze zabrudzenia, tłuste plamy czy zaschnięte osady nie stanowią problemu.

Wybierając Kärcher HDS Trailer, stawiasz na urządzenie, które łączy moc, mobilność oraz niezawodność. Myjka ciśnieniowa na przyczepie z systemem wysokociśnieniowym to sprzęt, na który możesz liczyć nawet w najtrudniejszych zadaniach.