HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
Urządzenie czyszczące z funkcją podgrzewania wody montowane na przyczepie lub jako stacjonarne. Gwarantuje wydajność, która jest niespotykana w pracy z gorącą wodą. Ciśnienie robocze 350 barów.
Urządzenie z podwoziem, pokrywami i zbiornikiem na wodę. Bębny na wąż nisko i wysokociśnieniowy. Pistolet spustowy, 30m wąż wysokociśnieniowy, lanca 700mm, dysza Power. Dodatkowy zestaw redukcji ciśnienia (zawór BKX). Urządzenie jest konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Wspólny dla wszystkich konfiguracji jest panel kontrolny wyposażony w pokrętło Easy za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło oddane przez silniki do podgrzewania wody. Pozwala to na zaoszczędzenie do 14 procent kosztów paliwa w trybie gorącej wody. Automatyczne dozowanie preparatu kompleksotwórczego RM 110 skutecznie chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia wapiennego. Dzięki inteligentnemu systemowi ochrony przed zamarzaniem urządzenie może być łatwo przygotowane do zimy. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w bęben na wąż wysokiego i niskiego ciśnienia.
Cechy i zalety
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. Odzysk ciepła produkowanego przez silnik urządzenia. Eksploatacja przyjazna dla środowiska i niższe koszty operacyjne dzięki trybowi eco!efficiency.
Prosta obsługaŁatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętła EASY. Dwa opcjonalne bębny na węże wysokociśnieniowe pozwalają na szybkie uzbrajanie i rozbrajanie urządzenia. Bezpieczne miejsce do przechowywania akcesoriów i środków czyszczących.
Wysoka niezależnośćDuży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy. 100-litrowy zbiornik na olej napędowy: doskonały do pracy przez długi czas. Mocny silnik diesla Yanmar pozwala korzystać z urządzenia bez zewnętrznych źródeł zasilania.
Niski koszt obsługi
- Duża pokrywa zapewnia personelowi serwisowemu łatwy dostęp do wnętrza urządzenia.
- Zaawansowane oprogramowanie serwisowe pozwala na natychmiastową diagnozę ewentualnych usterek podczas eksploatacji urządzenia.
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają wysoką trwałość urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc znamionowa (kW/KM)
|19 / 26
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|650 - 1300
|Ciśnienie (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Waga z akcesoriami (kg)
|958,4
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysł
- Wąż wysokociśnieniowy: 30 m
- Lanca spryskująca: 700 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej
Zastosowania
- Prace komunalne (usuwanie graffiti i gum do żucia, czyszczenie miejsc dostępnych w przestrzeni publicznej itp.)
- Budownictwo (czyszczenie maszyn budowlanych, rusztowań, wyposażenia itp.)
- Czyszczenie w przemyśle (usuwanie farby, czyszczenie maszyn, części i wyposażenia itp.)