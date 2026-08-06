Urządzenie z podwoziem, pokrywami i zbiornikiem na wodę. Bębny na wąż nisko i wysokociśnieniowy. Pistolet spustowy, 30m wąż wysokociśnieniowy, lanca 700mm, dysza Power. Dodatkowy zestaw redukcji ciśnienia (zawór BKX). Urządzenie jest konfigurowane pod indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Wspólny dla wszystkich konfiguracji jest panel kontrolny wyposażony w pokrętło Easy za pomocą którego obsługiwane są najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowy wymiennik ciepła wykorzystuje ciepło oddane przez silniki do podgrzewania wody. Pozwala to na zaoszczędzenie do 14 procent kosztów paliwa w trybie gorącej wody. Automatyczne dozowanie preparatu kompleksotwórczego RM 110 skutecznie chroni nagrzewnicę przed odkładaniem się kamienia wapiennego. Dzięki inteligentnemu systemowi ochrony przed zamarzaniem urządzenie może być łatwo przygotowane do zimy. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w bęben na wąż wysokiego i niskiego ciśnienia.