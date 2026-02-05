Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C
Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.
Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.
Cechy i zalety
EkonomiaTryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania. Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Łatwość użyciaDuże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Wygodne w przechowywaniuSchowek na akcesoria Praktyczne uchwyty na obudowie. Uchwyt na lancę.
Niezawodność
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
Mobilność
- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|120 / 12
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|2,9
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|3,2
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|2,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|92
|Waga z opakowaniem (kg)
|100,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 840 mm
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
