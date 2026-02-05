Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 5/12 C

Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.

Cechy i zalety
Ekonomia
Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania. Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Łatwość użycia
Duże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Wygodne w przechowywaniu
Schowek na akcesoria Praktyczne uchwyty na obudowie. Uchwyt na lancę.
Niezawodność
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
  • Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
Mobilność
  • Duże koła
  • Duże uchwyty na urządzeniu
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 120 / 12
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 2,9
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 3,2
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 2,6
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 15
Waga z akcesoriami (kg) 92
Waga z opakowaniem (kg) 100,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1060 x 650 x 920

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
  • System tłumienia drgań SDS
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
