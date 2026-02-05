Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.