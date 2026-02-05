Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 6/15 C
Jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 6/15 C w klasie kompaktowej z 3-tłokową pompą osiową, trybem eco!efficiency, intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku i pistoletem wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced.
Jakość, ergonomia i łatwość obsługi: HDS 6/15 C to wydajne jednofazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z silnikiem chłodzonym powietrzem, ekonomicznym trybem eco!efficiency i intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza niezbędne ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z opatentowaną technologią dysz i stalową rurą o długości ponad 1 metra oraz szybkozłączami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje, umożliwiając pracę bez zmęczenia. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od zadania. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 6/15 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość przechowywania akcesoriów.
Cechy i zalety
Wysoka efektywność
- Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
- Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
- Opatentowana przez Kärcher dysza Power oferuje do 40% większą siłę uderzenia niż konwencjonalne dysze.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
Niezawodność
- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Praktyczne uchwyty na obudowie.
- Zintegrowany schowek na dysze.
- Uchwyt na lancę.
Dozowanie środka czyszczącego
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Duże pokrętło obsługowe
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|260 - 560
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|200
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|3,4
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|3,1
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|2,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|101,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|110
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1066 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.