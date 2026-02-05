Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/16 C

Wydajne 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 7/16 C w klasie kompaktowej z trybem eco!efficiency, intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku i pistoletem wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced.

Wydajne 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej: HDS 7/16 C z mocnym silnikiem chłodzonym powietrzem z trybem eco!efficiency. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Ciśnienie i przepływ wody można regulować w zależności od zadania. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 7/16 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.

Cechy i zalety
Wysoka efektywność
  • Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
  • Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
  • Opatentowana przez Kärcher dysza Power oferuje do 40% większą siłę uderzenia niż konwencjonalne dysze.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
Niezawodność
  • System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
  • Praktyczne uchwyty na obudowie.
  • Zintegrowany schowek na dysze.
  • Uchwyt na lancę.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
  • Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Duże pokrętło obsługowe
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 310 - 660
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Ciśnienie maksymalne (bar) 220
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 4,4
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 3,6
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (g/h) 2,9
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 025
Zbiornik paliwa (l) 15
Waga z akcesoriami (kg) 111,4
Waga z opakowaniem (kg) 120
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1066 x 650 x 920

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • System tłumienia drgań SDS
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.