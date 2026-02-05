Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z eco!efficiency i funkcją pary, 3-tłokową pompą osiową i pistoletem wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced.
Najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej: HDS 8/18-4 C z trybem eco!efficiency i funkcją pary imponuje ergonomią i łatwością obsługi. Mocny 4-biegunowy silnik jest chłodzony wodą. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced ze sterowaniem serwo ułatwiającym regulację ciśnienia i przepływu wody, opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.
Cechy i zalety
Wysoka efektywność
- Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
- Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO₂ o 20%.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
Niezawodność
- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Praktyczne uchwyty na obudowie.
- Zintegrowany schowek na dysze.
- Uchwyt na lancę.
Dozowanie środka czyszczącego
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Duże pokrętło obsługowe
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|220
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|6
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,2
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|025
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|119,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|131,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1066 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.