Najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej: HDS 8/18-4 C z trybem eco!efficiency i funkcją pary imponuje ergonomią i łatwością obsługi. Mocny 4-biegunowy silnik jest chłodzony wodą. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced ze sterowaniem serwo ułatwiającym regulację ciśnienia i przepływu wody, opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.