Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C Classic
Klasyczna wersja w klasie kompakt koncentruje się na podstawowych funkcjach i wyposażeniu, ale wciąż pozostaje w profesjonalnej jakości i niezawodności dla długotrwałej pracy.
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody, w atrakcyjnej cenie. Posiada montowany na wejściu filtr wody, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną, a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Urządzenie podgrzewa wodę maksymalnie do 80°C.
Cechy i zalety
Ekonomia
Wygodne w przechowywaniu
Niezawodność
Mobilność
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Łatwość użycia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|6
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|15
|Waga z akcesoriami (kg)
|113,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|122,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.