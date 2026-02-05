Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody, w atrakcyjnej cenie. Posiada montowany na wejściu filtr wody, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną, a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Urządzenie podgrzewa wodę maksymalnie do 80°C.