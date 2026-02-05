Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Nowe urządzenia HDS-E z elektrycznym podgrzewaniem wody przeznaczone są przede wszystkim do pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest zabroniona lub szkodliwa.

Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegunowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę osiową z mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 ºC, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.

Cechy i zalety
Wysokowydajne urządzenie
  • Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania.
  • Tryb eco!efficiency
Wysoka temperatura pracy
  • Doskonałe efekty czyszczenia dzięki gorącej wodzie o temperaturze maksymalnej 85°C.
  • Ciągła praca z temperaturą do 30°C
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Servo Control
  • Pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 300 - 760
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura podawanej wody (°C) min. 30 - maks. 85
Moc przyłącza (kW) 17,5
Kabel zasilający (m) 5
Moc grzałki (kW) 12
Waga z akcesoriami (kg) 119,7
Waga z opakowaniem (kg) 130,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Grzałka w zależności od wersji
  • Panel sterujący z kontrolkami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Servo Control
Zastosowania
  • Elektrycznie podgrzewane urządzenie wysokociśnieniowe, przeznaczone do pracy w miejscach gdzie emisja spalin jest zabroniona.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.