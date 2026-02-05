Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Nowe urządzenia HDS-E z elektrycznym podgrzewaniem wody przeznaczone są przede wszystkim do pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest zabroniona lub szkodliwa.
Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegunowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę osiową z mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 ºC, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.
Cechy i zalety
Wysokowydajne urządzenie
- Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania.
- Tryb eco!efficiency
Wysoka temperatura pracy
- Doskonałe efekty czyszczenia dzięki gorącej wodzie o temperaturze maksymalnej 85°C.
- Ciągła praca z temperaturą do 30°C
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Servo Control
- Pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 760
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 30 - maks. 85
|Moc przyłącza (kW)
|17,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Moc grzałki (kW)
|12
|Waga z akcesoriami (kg)
|119,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|130,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Grzałka w zależności od wersji
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Servo Control
Zastosowania
- Elektrycznie podgrzewane urządzenie wysokociśnieniowe, przeznaczone do pracy w miejscach gdzie emisja spalin jest zabroniona.
Akcesoria
