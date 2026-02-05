Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegunowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę osiową z mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 ºC, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.