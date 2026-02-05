Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Nowe urządzenia HDS-E z elektrycznym podgrzewaniem wody przeznaczone są przede wszystkim do pracy w miejscach, gdzie emisja spalin jest zabroniona lub szkodliwa.
Urządzenie wyposażone jest w mocny czterobiegunowy elektryczny silnik wolnoobrotowy chłodzony wodą i trójtłokową pompę osiową z mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Duży (58 l) bojler nagrzewa się w wyjątkowo krótkim czasie - w tej wersji 8 minut. Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania. W trybie eco!efficiency woda podgrzewana jest do maks. 60 ºC, co pozwala na usunięcie większości zabrudzeń, jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Wysokowydajne urządzenie
- Dzięki specjalnej izolacji bojler traci znacznie mniej ciepła, co pozwala zaoszczędzić ponad 40% energii, gdy maszyna znajduje się w trybie czuwania.
- Tryb eco!efficiency
Wysoka temperatura pracy
- Doskonałe efekty czyszczenia dzięki gorącej wodzie o temperaturze maksymalnej 85°C.
- Do 58°C w pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem / 80°C z Servo Control.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Servo Control
- Pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 760
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 58 - maks. 85
|Moc przyłącza (kW)
|41,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Moc grzałki (kW)
|36
|Waga z akcesoriami (kg)
|123,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|134,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Grzałka w zależności od wersji
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Servo Control
Zastosowania
- Elektrycznie podgrzewane urządzenie wysokociśnieniowe, przeznaczone do pracy w miejscach gdzie emisja spalin jest zabroniona.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
