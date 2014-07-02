Klasa średnia - Profesjonalne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher

Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher z podgrzewaniem wody klasy średniej to urządzenia o dużej wydajności, idealne do usuwania trudnych zabrudzeń. Myjki wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher klasy średniej charakteryzują się wysokim ciśnieniem i wszechstronnością zastosowań. Dzięki podgrzewaniu wody, myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody Kärcher klasy średniej skutecznie radzą sobie z najtrudniejszymi zadaniami.

0 Produkty
Kärcher Klasa super – wysoka wydajność i długa żywotność.

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe