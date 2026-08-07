Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/20-4 MX
Klasa średnia to urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczone do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń i pracy w trudnych warunkach.
Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60 °C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia w budownictwie, rolnictwie, przemyśle, transporcie i motoryzacji. Nowy system podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka (urządzenie identyfikuje go za pomocą specjalnego chipu zamontowanego w butelce). Pokrętło umożliwia łatwe i precyzyjne dozowanie środka czyszczącego z obu zbiorników w zależności od bieżącego zapotrzebowania. W pozycji „0” przez system ciśnieniowy płynie czysta woda. Kontrolki na tablicy sygnalizują m.in. poziom oleju, paliwa, środka zmiękczającego wodę czy brak jednej fazy, znacznie ułatwia to obsługę urządzenia. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi. Bezawaryjną i bezpieczną pracę zapewnia system tłumienia drgań SDS, który redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia. W wyposażeniu bęben na wąż.
Cechy i zalety
EkonomiaW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bezpieczne użytkowanieDokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C. System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wygodne w przechowywaniu
- Zintegrowany bęben na wąż z 20 m wężem wysokociśnieniowym.
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|7,8
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|6,4
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|5,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|172
|Waga z opakowaniem (kg)
|184
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie linii produkcyjnych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie obiektów sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
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