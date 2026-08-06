Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB

Przyjazne dla użytkownika, wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym, trybem eco!efficiency i dwoma zbiornikami na detergent. Zawiera eco!Booster.

HDS 10/21-4 M eB to jedne z najmocniejszych urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody w klasie średniej, które imponuje również zaawansowaną ergonomią i wysokim poziomem łatwości obsługi. Niskoobrotowy, 4-biegunowy i chłodzony wodą silnik elektryczny, wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem oraz ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają jednocześnie maksymalną wydajność i niezawodną, ekonomiczną pracę. Energooszczędny pistolet spustowy EASY!Force Advanced HP z serwosterowaniem i lancą spryskującą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz, a także szybkozłączki EASY!Lock są standardową częścią zestawu, aby zapewnić niemęczącą i oszczędzającą czas pracę. Imponuje też wiele innych elementów wyposażenia i wydajności, takich jak zoptymalizowana konstrukcja palnika, dwa zbiorniki na detergent, wygodna koncepcja mobilności, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, prosta obsługa za pomocą jednego przełącznika lub sprytne opcje przechowywania akcesoriów. W zestawie: eco!Booster.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB: Wysoka efektywność
Wysoka efektywność
W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB: Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym. Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
  • Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
  • Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Łatwa zmiana środka czyszczącego.
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW) 8
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 7,3
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 5,8
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 160,7
Waga z opakowaniem (kg) 170,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
  • ANTI!Twist
  • Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
  • Panel sterujący z kontrolkami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M eB
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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