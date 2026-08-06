HDS 10/21-4 M eB to jedne z najmocniejszych urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody w klasie średniej, które imponuje również zaawansowaną ergonomią i wysokim poziomem łatwości obsługi. Niskoobrotowy, 4-biegunowy i chłodzony wodą silnik elektryczny, wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem oraz ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają jednocześnie maksymalną wydajność i niezawodną, ekonomiczną pracę. Energooszczędny pistolet spustowy EASY!Force Advanced HP z serwosterowaniem i lancą spryskującą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz, a także szybkozłączki EASY!Lock są standardową częścią zestawu, aby zapewnić niemęczącą i oszczędzającą czas pracę. Imponuje też wiele innych elementów wyposażenia i wydajności, takich jak zoptymalizowana konstrukcja palnika, dwa zbiorniki na detergent, wygodna koncepcja mobilności, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, prosta obsługa za pomocą jednego przełącznika lub sprytne opcje przechowywania akcesoriów. W zestawie: eco!Booster.