Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i automatycznym bębnem do węża umiejętnie łączy przyjazną dla użytkownika wygodę z maksymalną wydajnością. Zawiera eco!Booster.
Jako najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody firmy Kärcher w klasie średniej, urządzenie HDS 10/21-4 MXA eB z automatycznym bębnem do węża i zintegrowanym wężem Ultra Guard HP jest imponujące pod każdym względem. Bęben do węża umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°, a także skraca czas konfiguracji o nieco ponad 50 procent. Ponadto, solidna 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem, niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą, zoptymalizowana konstrukcja palnika i ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają maksymalną wydajność i ekonomiczną pracę. Użytkownicy korzystają również z inteligentnej ergonomii dzięki energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 mm i serwosterowaniem, a także prostej obsłudze za pomocą jednego przełącznika i wielu opcjom przechowywania akcesoriów. Urządzenie, które jest niezwykle łatwe w utrzymaniu, wyróżnia się także dwoma zbiornikami na detergent, opatentowaną technologią dysz, sprawdzoną technologią bezpieczeństwa i oszczędzającymi czas szybkozłączkami EASY!Lock w standardzie. W zestawie: eco!Booster.
Cechy i zalety
Automatyczne nawijanie węża na bęben
- Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®.
- Automatyczny bęben na wąż do wygodnego i bezpiecznego przechowywania 20-metrowego węża wysokociśnieniowego.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Wysoka efektywność
- W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
- Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajność
- Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
- Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Dozowanie środka czyszczącego
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego zapewnia jego mniejsze zużycie.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|7,3
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|169,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|181,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- zintegrowany automatyczny bęben na wąż
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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