Jako najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody firmy Kärcher w klasie średniej, urządzenie HDS 10/21-4 MXA eB z automatycznym bębnem do węża i zintegrowanym wężem Ultra Guard HP jest imponujące pod każdym względem. Bęben do węża umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°, a także skraca czas konfiguracji o nieco ponad 50 procent. Ponadto, solidna 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem, niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą, zoptymalizowana konstrukcja palnika i ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają maksymalną wydajność i ekonomiczną pracę. Użytkownicy korzystają również z inteligentnej ergonomii dzięki energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 mm i serwosterowaniem, a także prostej obsłudze za pomocą jednego przełącznika i wielu opcjom przechowywania akcesoriów. Urządzenie, które jest niezwykle łatwe w utrzymaniu, wyróżnia się także dwoma zbiornikami na detergent, opatentowaną technologią dysz, sprawdzoną technologią bezpieczeństwa i oszczędzającymi czas szybkozłączkami EASY!Lock w standardzie. W zestawie: eco!Booster.