Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i automatycznym bębnem do węża umiejętnie łączy przyjazną dla użytkownika wygodę z maksymalną wydajnością. Zawiera eco!Booster.

Jako najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody firmy Kärcher w klasie średniej, urządzenie HDS 10/21-4 MXA eB z automatycznym bębnem do węża i zintegrowanym wężem Ultra Guard HP jest imponujące pod każdym względem. Bęben do węża umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°, a także skraca czas konfiguracji o nieco ponad 50 procent. Ponadto, solidna 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem, niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą, zoptymalizowana konstrukcja palnika i ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają maksymalną wydajność i ekonomiczną pracę. Użytkownicy korzystają również z inteligentnej ergonomii dzięki energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 mm i serwosterowaniem, a także prostej obsłudze za pomocą jednego przełącznika i wielu opcjom przechowywania akcesoriów. Urządzenie, które jest niezwykle łatwe w utrzymaniu, wyróżnia się także dwoma zbiornikami na detergent, opatentowaną technologią dysz, sprawdzoną technologią bezpieczeństwa i oszczędzającymi czas szybkozłączkami EASY!Lock w standardzie. W zestawie: eco!Booster.

Cechy i zalety
Automatyczne nawijanie węża na bęben
  • Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®.
  • Automatyczny bęben na wąż do wygodnego i bezpiecznego przechowywania 20-metrowego węża wysokociśnieniowego.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Wysoka efektywność
  • W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
  • Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajność
  • Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”.
  • 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
  • Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
  • Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
  • Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Łatwa zmiana środka czyszczącego.
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
  • Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego zapewnia jego mniejsze zużycie.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW) 8
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 7,3
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 5,8
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 169,1
Waga z opakowaniem (kg) 181,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1210

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
  • zintegrowany automatyczny bęben na wąż
  • ANTI!Twist
  • Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
  • Panel sterujący z kontrolkami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 MXA eB
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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