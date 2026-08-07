Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M

Klasa średnia to urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczone do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń i pracy w trudnych warunkach.

Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M: Ekonomia
Ekonomia
W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysokowydajna technologia palnika. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M: Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie
Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C. System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wygodne w przechowywaniu
  • Bezpieczne miejsce do przechowywania akcesoriów i środków czyszczących.
  • Praktyczne uchwyty na obudowie.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 350 - 700
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 120 / 3 - 12
Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW) 3,4
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 4,6
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 3,7
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 155,5
Waga z opakowaniem (kg) 167,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
  • ANTI!Twist
  • Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
  • Panel sterujący z kontrolkami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie obiektów sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.