Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 M
Klasa średnia to urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczone do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń i pracy w trudnych warunkach.
Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%.
Cechy i zalety
EkonomiaW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Bezpieczne użytkowanieDokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C. System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wygodne w przechowywaniu
- Bezpieczne miejsce do przechowywania akcesoriów i środków czyszczących.
- Praktyczne uchwyty na obudowie.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|350 - 700
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 120 / 3 - 12
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|3,4
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|4,6
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|3,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|155,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|167,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie linii produkcyjnych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie obiektów sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
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