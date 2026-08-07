Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%.