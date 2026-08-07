Urządzenia ciśnieniowe z podgrzewaniem wody KÄRCHER niosą ze sobą 6 cech wyróżniających je na rynku urządzeń: 1. Ochrona środowiska Bardzo wydajna funkcja ECO, pokrętło serwisowe dla ustawiania poziomu twardości wody, turbodmuchawa, precyzyjne dozowanie detergentów, optymalna technologia kotła grzewczego, wydajna pompa ciśnieniowa. 2. Prosta obsługa Centralnie umieszczony, przejrzysty panel kontrolny zaprojektowany dla intuicyjnej obsługi, uchwyty na lancę spryskującą, wyświetlacz LED. 3. Wydajność czyszczenia Wysoka efektywność mycia gwarantowana jest przez opatentowaną technologię dysz, ceramiczne tuleje, turbodmuchawę oraz wysoce wydajną pompę ciśnieniową. 4. Mobilność Nowa koncepcja podwozia z dwoma przednimi kółkami samonastawnymi; dużymi ogumowanymi kołami tylnimi. Ergonomiczne uchwyty, podwozie przystosowane do podnoszenia wózkiem widłowym, punkty zaczepu taśm zabezpieczających w transporcie – wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pampa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.