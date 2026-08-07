Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 7/12-4 MX
Nowe wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące z podgrzewaniem wody klasy średniej i super oferowane przez firmę KÄRCHER są niezwykle mocne i trwałe a jednocześnie proste w obsłudze. Innowacyjna funkcja ECO (unikalna dla KÄRCHER) sprawia, że urządzenia nie mają sobie równych na rynku. Aktywacja tej funkcji powoduje, że urządzenie automatycznie dobiera najbardziej optymalną temperaturę wody. Niesie to ze sobą oszczędności paliwa, a przede wszystkim korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.
Urządzenia ciśnieniowe z podgrzewaniem wody KÄRCHER niosą ze sobą 6 cech wyróżniających je na rynku urządzeń: 1. Ochrona środowiska Bardzo wydajna funkcja ECO, pokrętło serwisowe dla ustawiania poziomu twardości wody, turbodmuchawa, precyzyjne dozowanie detergentów, optymalna technologia kotła grzewczego, wydajna pompa ciśnieniowa. 2. Prosta obsługa Centralnie umieszczony, przejrzysty panel kontrolny zaprojektowany dla intuicyjnej obsługi, uchwyty na lancę spryskującą, wyświetlacz LED. 3. Wydajność czyszczenia Wysoka efektywność mycia gwarantowana jest przez opatentowaną technologię dysz, ceramiczne tuleje, turbodmuchawę oraz wysoce wydajną pompę ciśnieniową. 4. Mobilność Nowa koncepcja podwozia z dwoma przednimi kółkami samonastawnymi; dużymi ogumowanymi kołami tylnimi. Ergonomiczne uchwyty, podwozie przystosowane do podnoszenia wózkiem widłowym, punkty zaczepu taśm zabezpieczających w transporcie – wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pampa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.
Cechy i zalety
EkonomiaW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Bezpieczne użytkowanieDokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C. System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wygodne w przechowywaniu
- Zintegrowany bęben na wąż z 20 m wężem wysokociśnieniowym.
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|350 - 700
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 120 / 3 - 12
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|3,4
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|4,6
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|3,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|161,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|173,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie linii produkcyjnych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie obiektów sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.