Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60 °C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia w budownictwie, rolnictwie, przemyśle, transporcie i motoryzacji. Nowy system podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka (urządzenie identyfikuje go za pomocą specjalnego chipu zamontowanego w butelce). Pokrętło umożliwia łatwe i precyzyjne dozowanie środka czyszczącego z obu zbiorników w zależności od bieżącego zapotrzebowania. W pozycji „0” przez system ciśnieniowy płynie czysta woda. Kontrolki na tablicy sygnalizują m.in. poziom oleju, paliwa, środka zmiękczającego wodę czy brak jednej fazy, znacznie ułatwia to obsługę urządzenia. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi. Bezawaryjną i bezpieczną pracę zapewnia system tłumienia drgań SDS, który redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia.