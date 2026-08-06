Najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody w klasie średniej, urządzenie HDS 9/20-4 MXA jest imponujące pod każdym względem. Automatyczny bęben z wężem Ultra Guard umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°, a także skraca przygotowania pracy nawet o połowę. Ponadto solidna 3-tłokowa pompa osiowa, niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą, zoptymalizowana konstrukcja palnika i ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają maksymalną wydajność i ekonomiczną pracę. W standardzie ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 mm i regulatorem Servo Control. Urządzenie jest niezwykle łatwe w utrzymaniu, wyróżnia się również 2 zbiornikami na środek czyszczący, opatentowaną technologią dysz, sprawdzoną technologią zabezpieczeń i oszczędzającymi czas szybkozłączami EASY!Lock w standardzie. Bęben do węża umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem do 45°, a także skraca czas konfiguracji o około połowę.