Wyposażone standardowo w wysokiej jakości podzespoły, takie jak chłodzony wodą, wolnoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny, a także solidna 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem, urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 12/18-4 S firmy Kärcher wyróżnia się wysoką niezawodnością. Ponadto urządzenie z klasy super inspiruje użytkowników łatwą obsługą dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku, ergonomicznemu schowkowi na akcesoria i energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 milimetrów i serwosterowaniem. Dwa zbiorniki detergentu z precyzyjnymi opcjami dozowania, ekonomiczny tryb eco!efficiency i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają bardzo ekonomiczne czyszczenie. Sprawdzona technologia bezpieczeństwa z filtrem wody, zaworem bezpieczeństwa, wężem SDS i przemyślanymi opcjami odkamieniania skutecznie chroni również podzespoły i zapewnia wysoką dostępność oraz długą żywotność urządzenia.