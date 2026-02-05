Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4S
Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody z chłodzonym wodą, wolnoobrotowym, 4-biegunowym silnikiem elektrycznym, solidną 3-tłokową pompą osiową i 2 zbiornikami detergentu.
Wyposażone standardowo w wysokiej jakości podzespoły, takie jak chłodzony wodą, wolnoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny, a także solidna 3-tłokowa pompa osiowa z ceramicznym tłokiem, urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 12/18-4 S firmy Kärcher wyróżnia się wysoką niezawodnością. Ponadto urządzenie z klasy super inspiruje użytkowników łatwą obsługą dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku, ergonomicznemu schowkowi na akcesoria i energooszczędnemu pistoletowi spustowemu EASY!Force Advanced HP z lancą spryskującą o długości 1050 milimetrów i serwosterowaniem. Dwa zbiorniki detergentu z precyzyjnymi opcjami dozowania, ekonomiczny tryb eco!efficiency i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają bardzo ekonomiczne czyszczenie. Sprawdzona technologia bezpieczeństwa z filtrem wody, zaworem bezpieczeństwa, wężem SDS i przemyślanymi opcjami odkamieniania skutecznie chroni również podzespoły i zapewnia wysoką dostępność oraz długą żywotność urządzenia.
Cechy i zalety
Wysoka efektywnośćW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoriaWbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający. Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Dozowanie środka czyszczącego
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1200
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|7,7
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|190
|Waga z opakowaniem (kg)
|199,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Praca na dwóch lancach jako opcja
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- System tłumienia drgań SDS
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
