Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S

Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i wytrzymałą 3-tłokową pompą osiową.

Jako najmocniejsze urządzenie w klasie S urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry.Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślanie zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i lancą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, szybkozłącze EASY!Lock i zaawansowane opcje przechowywania akcesoriów uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S: Wysoka efektywność
Wysoka efektywność
W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S: Maksymalna wydajność
Maksymalna wydajność
Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S: Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający. Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Bezpieczne użytkowanie
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
  • System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Łatwa zmiana środka czyszczącego.
  • Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
  • Duże koła.
  • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
  • Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 600 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 9,5
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 7,6
Moc przyłącza (kW) 9,5
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 25
Waga z akcesoriami (kg) 206
Waga z opakowaniem (kg) 215,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Praca na dwóch lancach jako opcja
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
  • System tłumienia drgań SDS
  • Dwa zbiorniki na detergenty
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.