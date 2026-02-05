Jako najmocniejsze urządzenie w klasie S urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry.Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślanie zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i lancą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, szybkozłącze EASY!Lock i zaawansowane opcje przechowywania akcesoriów uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.