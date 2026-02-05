Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 13/20-4 S
Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i wytrzymałą 3-tłokową pompą osiową.
Jako najmocniejsze urządzenie w klasie S urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry.Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślanie zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i lancą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, szybkozłącze EASY!Lock i zaawansowane opcje przechowywania akcesoriów uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.
Cechy i zalety
Wysoka efektywnośćW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoriaWbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający. Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Dozowanie środka czyszczącego
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|600 - 1300
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|9,5
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Moc przyłącza (kW)
|9,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|206
|Waga z opakowaniem (kg)
|215,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Praca na dwóch lancach jako opcja
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- System tłumienia drgań SDS
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.