HDS 5/11 U: podstawowe urządzenie w klasie urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody zachwyca wyrafinowaną i innowacyjną konstrukcją pionową. Pozioma konstrukcja urządzenia zapewnia niski ciężar i bardzo kompaktowe wymiary. Zaletą tego rozwiązania jest to, że urządzenie jest bardzo łatwe w transporcie w samochodach kombi i jest łatwe w manewrowaniu na nierównych powierzchniach dzięki dużym kołom i uchwytowi do pchania. Połączenie opatentowanej technologii dysz, turbo dmuchawy i zwiększonej wydajności pompy zapewnia bardzo wydajne czyszczenie. Wygodną pracę zapewnia pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force, który wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, oraz szybkozłącza EASY!Lock, które umożliwiają pięciokrotnie szybsze przygotowanie do pracy i demontaż niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych. Prosta obsługa i opcje przechowywania węża i lancy spryskującej uzupełniają bogate wyposażenie maszyny. Opcje przechowywania węża i lancy natryskowej stanowią dodatkowe wyposażenie maszyny.