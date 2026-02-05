Przed mechanicznymi uszkodzeniami urządzenie chroni mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Jest wyjątkowo przydatne w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Doskonale sprawdza się w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w: budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i przemyśle. Elektroniczny rozrusznik sprawia, że silnik łatwo uruchamia się w zaledwie kilka sekund (przy czym nadal możliwy jest rozruch ręczny). Silnik automatycznie przestaje pracować, gdy poziom oleju jest zbyt niski. Urządzenie posiada duży – 34 litrowy zbiornik na olej napędowy (do nagrzewnicy) oraz mniejszy zbiornik paliwa na benzynę do zasilania silnika, co gwarantuje możliwość długiej pracy bez przerw na tankowanie. Wytrzymała i silna pompa z napędem pasowym oraz mocny 2-cylindrowy silnik benzynowy marki Honda gwarantują trwałość oraz niezawodne funkcjonowanie urządzenia. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.