Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 1000 Be
Wysokociśnieniowe urządzenie z podgrzewaniem wody zasilane spalinowo jest wyjątkowo trwałe i niezawodne. Przeznaczone do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z dużych powierzchni.
Przed mechanicznymi uszkodzeniami urządzenie chroni mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Jest wyjątkowo przydatne w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Doskonale sprawdza się w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w: budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i przemyśle. Elektroniczny rozrusznik sprawia, że silnik łatwo uruchamia się w zaledwie kilka sekund (przy czym nadal możliwy jest rozruch ręczny). Silnik automatycznie przestaje pracować, gdy poziom oleju jest zbyt niski. Urządzenie posiada duży – 34 litrowy zbiornik na olej napędowy (do nagrzewnicy) oraz mniejszy zbiornik paliwa na benzynę do zasilania silnika, co gwarantuje możliwość długiej pracy bez przerw na tankowanie. Wytrzymała i silna pompa z napędem pasowym oraz mocny 2-cylindrowy silnik benzynowy marki Honda gwarantują trwałość oraz niezawodne funkcjonowanie urządzenia. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Łatwa obsługaCzujnik poziomu oleju wyłącza palnik przy braku oleju. System Easy press zapewnia bezwysiłkowe naciskanie spustu pistoletu.
Wysokie osiągiKocioł z wężownicą grzewczą jest równomiernie ogrzewany, co zapobiega powstawaniu kondensatu. Usuwa najbardziej oporne zabrudzenia Dwa zintegrowane zbiorniki paliwa
Mocny silnik benzynowyZgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Elektroniczny rozrusznik sprawia, że silnik łatwo uruchamia się w zaledwie kilka sekund.
Urządzenie przyjazne użytkownikowi
- Po upływie 20 s od zwolnienia spustu pistoletu, silnik wejdzie na bieg jałowy, dzięki czemu praca z tymi urządzeniami staje się wyjątkowo ekonomiczna. Wpływa to także na wydłużenie żywotności urządzeń.
- Możliwy załadunek dźwigiem dzięki wytrzymałej ramie i stalowej konstrukcji rurowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450 - 900
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 98
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,6
|Zbiornik paliwa (l)
|34
|Paliwa
|Benzyna / Diesel
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Producent silnika
|Honda
|Rodzaj silnika
|GX 390
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Waga z akcesoriami (kg)
|175,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|181,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1100 x 750 x 785
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Rama ochronna
- Rozrusznik elektryczny
- Mocna rama rurowa ze stali do podnoszenia dźwigiem
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.