Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody zasilane silnikiem diesla jest wyjątkowo trwałą i niezawodną maszyną przeznaczoną do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z dużych powierzchni.
Urządzenie wyposażono w mocny silnik wysokoprężny, z elektrycznym rozruchem oraz w solidną i trwałą pompę korbowodową. Zapewniają one doskonałe wyniki czyszczenia nawet w trudnych warunkach, w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Urządzenie zapewnia ciśnienie robocze 200 bar. Zintegrowany, 20-litrowy zbiornik paliwa pozwala na korzystanie z urządzenia przez długi czas. W wyposażeniu filtr wody, monitorowanie temperatury spalin i system tłumienia drgań (SDS). Solidna rurowa stalowa rama chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Opony są odporne na przebicie, a przednie koło posiada hamulec postojowy. Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu przyjaznego dla użytkownika przełącznika. Wąż wysokociśnieniowy i lancę, można przechowywać bezpośrednio na myjce.
Cechy i zalety
Ekonomiczny silnik dieslaNiezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Elektryczny rozruch
Wysoka mobilnośćDuże, odporne na przebicie koła Uchwyt do manewrowania. Możliwy załadunek dźwigiem dzięki wytrzymałej ramie i stalowej konstrukcji rurowej.
Wytrzymała konstrukcjaWytrzymała rama zabezpieczająca urządzenie przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Możliwość transportu dźwigiem np. na budowie.
Przechowywanie akcesoriów
- Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|30
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,9
|Zbiornik paliwa (l)
|30
|Paliwa
|Diesel / Olej do lekko obciążonych elementów
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Waga z akcesoriami (kg)
|243
|Waga z opakowaniem (kg)
|248
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1130 x 910 x 895
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Rama ochronna
- Rozrusznik elektryczny
- Mocna rama rurowa ze stali do podnoszenia dźwigiem
Wideo
Zastosowania
- Znajduje zastosowanie w czyszczeniu maszyn i pojazdów budowlanych
- Do użytku przez osoby zajmujące się profesjonalnie czyszczeniem i do usuwani opornego brudu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.