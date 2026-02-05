Urządzenie wyposażono w mocny silnik wysokoprężny, z elektrycznym rozruchem oraz w solidną i trwałą pompę korbowodową. Zapewniają one doskonałe wyniki czyszczenia nawet w trudnych warunkach, w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Urządzenie zapewnia ciśnienie robocze 200 bar. Zintegrowany, 20-litrowy zbiornik paliwa pozwala na korzystanie z urządzenia przez długi czas. W wyposażeniu filtr wody, monitorowanie temperatury spalin i system tłumienia drgań (SDS). Solidna rurowa stalowa rama chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Opony są odporne na przebicie, a przednie koło posiada hamulec postojowy. Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu przyjaznego dla użytkownika przełącznika. Wąż wysokociśnieniowy i lancę, można przechowywać bezpośrednio na myjce.