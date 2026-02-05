Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D

Urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody zasilane silnikiem diesla jest wyjątkowo trwałą i niezawodną maszyną przeznaczoną do szybkiego usuwania najtrudniejszych zabrudzeń z dużych powierzchni.

Urządzenie wyposażono w mocny silnik wysokoprężny, z elektrycznym rozruchem oraz w solidną i trwałą pompę korbowodową. Zapewniają one doskonałe wyniki czyszczenia nawet w trudnych warunkach, w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Urządzenie zapewnia ciśnienie robocze 200 bar. Zintegrowany, 20-litrowy zbiornik paliwa pozwala na korzystanie z urządzenia przez długi czas. W wyposażeniu filtr wody, monitorowanie temperatury spalin i system tłumienia drgań (SDS). Solidna rurowa stalowa rama chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Opony są odporne na przebicie, a przednie koło posiada hamulec postojowy. Sterowanie urządzeniem odbywa się z poziomu przyjaznego dla użytkownika przełącznika. Wąż wysokociśnieniowy i lancę, można przechowywać bezpośrednio na myjce.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D: Ekonomiczny silnik diesla
Ekonomiczny silnik diesla
Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania. Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Elektryczny rozruch
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D: Wysoka mobilność
Wysoka mobilność
Duże, odporne na przebicie koła Uchwyt do manewrowania. Możliwy załadunek dźwigiem dzięki wytrzymałej ramie i stalowej konstrukcji rurowej.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D: Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała rama zabezpieczająca urządzenie przed uszkodzeniem. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody. Możliwość transportu dźwigiem np. na budowie.
Przechowywanie akcesoriów
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • Ergonomiczny uchwyt i wygodne przechowywanie wężą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 800
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 200 / 20
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 30
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 5,9
Zbiornik paliwa (l) 30
Paliwa Diesel / Olej do lekko obciążonych elementów
Rodzaj napędu Diesel
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1
Mobilność Mobilne urządzenie
Waga z akcesoriami (kg) 243
Waga z opakowaniem (kg) 248
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1130 x 910 x 895

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Rama ochronna
  • Rozrusznik elektryczny
  • Mocna rama rurowa ze stali do podnoszenia dźwigiem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/20 D

Wideo

Zastosowania
  • Znajduje zastosowanie w czyszczeniu maszyn i pojazdów budowlanych
  • Do użytku przez osoby zajmujące się profesjonalnie czyszczeniem i do usuwani opornego brudu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.