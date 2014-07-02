Myjki ciśnieniowe przemysłowe Kärcher UHP

Myjki przemysłowe Kärcher – poznaj popularne rodzaje

Oferta Kärcher obejmuje szeroką gamę myjek przemysłowych. Urządzenia różnią się konstrukcją, mocą, sposobem zasilania i przeznaczeniem.

Urządzenia wysokociśnieniowe do codziennych zastosowań

To urządzenia wykorzystywane w firmach usługowych, warsztatach, zakładach produkcyjnych i logistyce. Typowa myjka warsztatowa przemysłowa Kärcher oferuje duże ciśnienie robocze i wysoką wydajność.

Świetnie radzi sobie z błotem, kurzem, osadami oraz innymi zabrudzeniami przemysłowymi. Sprawdza się jako podstawowy sprzęt do regularnego utrzymania czystości.

Myjki przemysłowe gorącowodne do ciężkich zabrudzeń olejowych

Modele wykorzystujące gorącą wodę są niezastąpione tam, gdzie dominują tłuszcze, oleje, smary i substancje chemiczne.

Wysoka temperatura znacznie przyspiesza proces rozpuszczania zabrudzeń. Gorącowodna myjka do czyszczenia maszyn świetnie sprawdza się w motoryzacji i przemyśle produkcyjnym.

Urządzenia mobilne do pracy w terenie

To myjki z solidną, wzmocnioną ramą, dużymi kołami i konstrukcją odporną na transport. Sprawdzają się na budowach, w sektorze komunalnym oraz wszędzie tam, gdzie sprzęt musi być przewożony pomiędzy różnymi lokalizacjami. Mimo dużej mocy zachowują stabilność i łatwość manewrowania.

Myjki stacjonarne przemysłowe do hal produkcyjnych

Montowane na stałe systemy wysokociśnieniowe są wykorzystywane w zakładach, w których mycie odbywa się cyklicznie lub w kilku miejscach jednocześnie.

Są przystosowane do pracy ciągłej i mogą być podłączone do instalacji przemysłowych. To rozwiązania dla firm o wysokiej intensywności produkcji i dużych wymaganiach czystości.

Myjki spalinowe i elektryczne

Myjki spalinowe nadadzą się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasilania elektrycznego. Głównie na otwartych placach budowy, w terenie i na rozległych inwestycjach.

Myjki elektryczne oferują stabilną pracę, niższy poziom hałasu i możliwość użytkowania wewnątrz obiektów, bez emisji spalin. W wielu branżach są preferowanym rozwiązaniem ze względu na komfort użytkowania i pełną powtarzalność parametrów pracy.

Myjki ultrawysokociśnieniowe (UHP)

To urządzenia stworzone do naprawdę wymagających zabrudzeń. Myjki UHP pracują pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu potrafią usunąć stare farby, twarde osady i zabrudzenia. Najczęściej korzysta z nich branża budowlana, przemysł ciężki oraz firmy zajmujące się przygotowaniem powierzchni pod dalsze prace.