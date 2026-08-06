Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, wyjątkowo mobilny i kompaktowy, gwarantuje optymalne rezultaty czyszczenia: HD 18/50-4 Cage Classic rozszerza naszą kompaktową klasę UHP o jednostkę o mocy 30 kW, dzięki czemu jest najmocniejszym urządzeniem o ultrawysokociśnieniowym z mobilną konstrukcją „klatkową”. Ciśnienie robocze 500 barów i wydatek wody 30 l/min gwarantują szybkie rezultaty nawet na najbardziej uporczywych zabrudzeniach, jakie występują w budownictwie, zastosowaniach przemysłowych lub sektorze transportu. Przełącznik obrotowy z intuicyjnym sterowaniem, sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze. Ergonomiczne detale, niska waga maszyny, cztery duże koła i hak do przenoszenia dźwigiem upraszczają obsługę i transport urządzenia, nawet w trudnym terenie. W razie potrzeby HD 18/50-4 Cage Classic można również transportować za pomocą wózka widłowego, wykazując w ten sposób maksymalną elastyczność zarówno podczas transportu, jak i pracy z maszyną.