Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Classic

Urządzenie klasy kompaktowej UHP w solidnej rurowej ramie, która zabezpiecza maszynę podczas pracy w trudnych warunkach. Ciśnienie robocze 500 bar, wydatek wody 30 l /min.

Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, wyjątkowo mobilny i kompaktowy, gwarantuje optymalne rezultaty czyszczenia: HD 18/50-4 Cage Classic rozszerza naszą kompaktową klasę UHP o jednostkę o mocy 30 kW, dzięki czemu jest najmocniejszym urządzeniem o ultrawysokociśnieniowym z mobilną konstrukcją „klatkową”. Ciśnienie robocze 500 barów i wydatek wody 30 l/min gwarantują szybkie rezultaty nawet na najbardziej uporczywych zabrudzeniach, jakie występują w budownictwie, zastosowaniach przemysłowych lub sektorze transportu. Przełącznik obrotowy z intuicyjnym sterowaniem, sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze. Ergonomiczne detale, niska waga maszyny, cztery duże koła i hak do przenoszenia dźwigiem upraszczają obsługę i transport urządzenia, nawet w trudnym terenie. W razie potrzeby HD 18/50-4 Cage Classic można również transportować za pomocą wózka widłowego, wykazując w ten sposób maksymalną elastyczność zarówno podczas transportu, jak i pracy z maszyną.

Cechy i zalety
Duży, zintegrowany filtr wody
  • Niskie koszty eksploatacji i serwisowania.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Wysoka mobilność
  • Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
  • Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (bar/MPa) maks. 500 / maks. 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 1800
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Paliwo Elektryczny
Moc znamionowa (kW) 30
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 415
Częstotliwość (Hz) 50
Rodzaj pompy Korbowód
Waga bez akcesoriów (kg) 307
Waga z akcesoriami (kg) 321
Waga z opakowaniem (kg) 331,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 747 x 1317 x 1093

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Licznik czasu pracy
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Classic
Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Classic

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania farby i rdzy z powierzchni metalowych
  • Do usuwania glonów, inkrustacji i osadów wapiennych na statkach
  • Do czyszczenia pokładów, ładowni i kontenerów towarowych
  • Do usuwania resztek opon z pasów startowych na lotniskach
  • Do czyszczenia rur, zbiorników i innych pojemników na platformach wiertniczych
  • Do czyszczenia zbiorników, a także do czyszczenia rur wymienników ciepła
  • Do czyszczenia ciężarówek / cystern, pojazdów i wyposażenia
  • Do czyszczenia kabin lakierniczych, krat, części maszyn
  • Do czyszczenia urządzeń budowlanych i ich części, takich jak łańcuchy, wały mieszające lub zbiorniki mieszadeł
  • Do czyszczenia sprzętu budowlanego, takiego jak szalunki i rusztowania, a także pojazdów
Akcesoria