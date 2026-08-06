Urządzenie ultrawysokociśnieniowe HD 18/50-4 Cage Classic
Urządzenie klasy kompaktowej UHP w solidnej rurowej ramie, która zabezpiecza maszynę podczas pracy w trudnych warunkach. Ciśnienie robocze 500 bar, wydatek wody 30 l /min.
Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, wyjątkowo mobilny i kompaktowy, gwarantuje optymalne rezultaty czyszczenia: HD 18/50-4 Cage Classic rozszerza naszą kompaktową klasę UHP o jednostkę o mocy 30 kW, dzięki czemu jest najmocniejszym urządzeniem o ultrawysokociśnieniowym z mobilną konstrukcją „klatkową”. Ciśnienie robocze 500 barów i wydatek wody 30 l/min gwarantują szybkie rezultaty nawet na najbardziej uporczywych zabrudzeniach, jakie występują w budownictwie, zastosowaniach przemysłowych lub sektorze transportu. Przełącznik obrotowy z intuicyjnym sterowaniem, sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze. Ergonomiczne detale, niska waga maszyny, cztery duże koła i hak do przenoszenia dźwigiem upraszczają obsługę i transport urządzenia, nawet w trudnym terenie. W razie potrzeby HD 18/50-4 Cage Classic można również transportować za pomocą wózka widłowego, wykazując w ten sposób maksymalną elastyczność zarówno podczas transportu, jak i pracy z maszyną.
Cechy i zalety
Duży, zintegrowany filtr wody
- Niskie koszty eksploatacji i serwisowania.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
Wysoka mobilność
- Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
- Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1800
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Paliwo
|Elektryczny
|Moc znamionowa (kW)
|30
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 415
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Rodzaj pompy
|Korbowód
|Waga bez akcesoriów (kg)
|307
|Waga z akcesoriami (kg)
|321
|Waga z opakowaniem (kg)
|331,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 700 mm
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wytrzymuje duże obciążenia
- Zawór bezpieczeństwa
- Licznik czasu pracy
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania farby i rdzy z powierzchni metalowych
- Do usuwania glonów, inkrustacji i osadów wapiennych na statkach
- Do czyszczenia pokładów, ładowni i kontenerów towarowych
- Do usuwania resztek opon z pasów startowych na lotniskach
- Do czyszczenia rur, zbiorników i innych pojemników na platformach wiertniczych
- Do czyszczenia zbiorników, a także do czyszczenia rur wymienników ciepła
- Do czyszczenia ciężarówek / cystern, pojazdów i wyposażenia
- Do czyszczenia kabin lakierniczych, krat, części maszyn
- Do czyszczenia urządzeń budowlanych i ich części, takich jak łańcuchy, wały mieszające lub zbiorniki mieszadeł
- Do czyszczenia sprzętu budowlanego, takiego jak szalunki i rusztowania, a także pojazdów