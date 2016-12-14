Zero Siły. Pełna Moc. Pistolet EASY!Force.

EASY!Force : Kontrolowanie ciśnienia nigdy nie było tak łatwe!

Kwestia ergonomii.

Nowy Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Dzięki temu podczas pracy nie męczą się dłonie, operator może swobodnie poruszać palcami, a ergonomia obsługi ulega znacznej poprawie.

Pełny ceramiczny zawór dla wysokiej trwałości.

Pistolet w wersji Advanced został wyposażony w pełny zawór ceramiczny, który gwarantuje doskonałą trwałość – ponad 5-krotnie wyższą od dotychczasowej.

Intuicyjna i bezpieczna praca.

Spust nowego pistoletu jest zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem – dzięki temu oferuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania, bez wpływu na łatwość obsługi. Wystarczy lekko nacisnąć spust, by uruchomić urządzenie wysokociśnieniowe. Urządzenie działa tak długo, jak długo wciśnięty jest spust. Po jego zwolnieniu natychmiast wyłącza się.