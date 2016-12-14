Zero Siły. Pełna Moc. Pistolet EASY!Force.
Rewolucja w myciu wysokociśnieniowym! Pistolet EASY!Force to nowy design i nowa zasada działania. Wykorzystuje on siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody, aby zmniejszyć siłę potrzebną do utrzymania wciśniętego spustu. Spust uruchamia się wnętrzem dłoni, co znacznie ułatwia korzystanie z pistoletu i zwiększa komfort pracy.
Wygodniej, szybciej, lepiej: EASY!Force i EASY!Lock
Stworzyliśmy pistolety, które zredukowały wysiłek związany z trzymaniem wciśniętego spustu do ZERA! Zaprojektowaliśmy nowy rodzaj złączy EASY!Lock, który pozwala pięciokrotnie skrócić czas potrzebny do montażu akcesoriów, jednocześnie gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilność połączenia. Dbamy o czas, komfort i zadowolenie naszych klientów.
tradycyjny pistolet wysokociśnieniowy
mniejsze fizyczne obciążenie użytkownika
EASY!Force: Kontrolowanie ciśnienia nigdy nie było tak łatwe!
Kwestia ergonomii.
Nowy Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Dzięki temu podczas pracy nie męczą się dłonie, operator może swobodnie poruszać palcami, a ergonomia obsługi ulega znacznej poprawie.
Pełny ceramiczny zawór dla wysokiej trwałości.
Pistolet w wersji Advanced został wyposażony w pełny zawór ceramiczny, który gwarantuje doskonałą trwałość – ponad 5-krotnie wyższą od dotychczasowej.
Intuicyjna i bezpieczna praca.
Spust nowego pistoletu jest zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem – dzięki temu oferuje maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania, bez wpływu na łatwość obsługi. Wystarczy lekko nacisnąć spust, by uruchomić urządzenie wysokociśnieniowe. Urządzenie działa tak długo, jak długo wciśnięty jest spust. Po jego zwolnieniu natychmiast wyłącza się.
Zdrowsze plecy, mniejsze zmęczenie
Praca z urządzeniami wysokociśnieniowymi jest niezwykle wymagająca fizycznie. Właśnie dlatego ergonomia jest tak ważna. Trzymanie spustu konwencjonalnego pistoletu spustowego HD przez dłuższy czas bardzo szybko prowadzi do zmęczenia, bólu rąk i przykurczonej roboczej postawy.
Oznacza to, że bardziej wymagające zadania czyszczenia są praktycznie niemożliwe do wykonania bez regularnych przerw lub nawet zmian operatora. Nasza technologia EASY!Force zmieniła to raz na zawsze. Siła trzymania nie jest już potrzebna. Praca z wysokim ciśnieniem nigdy nie była łatwiejsza.
Naukowo potwierdzone przez obszerne testy porównawcze ergonomii pistoletów wysokociśnieniowych.
Uniwersytet w Kassel potwierdza, że nasz wyjątkowy pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force ułatwia obsługę i zmniejsza obciążenie fizyczne użytkownika. Zostało to potwierdzone również za pomocą subiektywnych wyników badań nad posturą podczas pracy.
Decydującą o sukcesie zaletą naszej technologii EASY!Force jest ulga w napięciu palców, ponieważ obsługa urządzenia nie wymaga już zaciśniętej pięści. Żaden inny pistolet wysokociśnieniowy nie gwarantuje tego udogodnienia. Odciążenie palców wpływa również na nadgarstek, łokcie, ramiona, a nawet plecy. Powoduje to ogromną poprawę ergonomii i pozbawioną zmęczenia, bardziej ukierunkowaną i efektywną pracę. W tym samym czasie znaczne zmniejszenie urazów związanych z obciążeniem mięśni.
Komfortowe w każdej sytuacji.
Pistolet EASY!Force został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii. Praca z jego wykorzystaniem jest komfortowa w każdej pozycji roboczej. W przypadku prac pod różnymi kątami można dodatkowo zastosować specjalny uchwyt.
Rozszerzona funkcjonalność.
Dodatkowy uchwyt może być zamontowany na lancy spryskującej. Dzięki temu dopasujesz lancę do swojego wzrostu oraz optymalnego kąta pracy. Ergonomiczny kształt uchwytu oferuje 2 strefy chwytu w zależności od tego czy jesteś prawo czy leworęczny. Lancę możesz obracać o 360° podczas pracy.
EASY!Lock: szybkie i łatwe połączenie
Dzięki naszemu opatentowanemu systemowi EASY!Lock podłączanie jest szybkie i łatwe. Nawet 5x szybsze niż w przypadku tradycyjnych systemów gwintowych. Dodatkowo nowy system jest bardzo wytrzymały i odporny na ewentualne uszkodzenia.
Pełna kompatybilność.
Łącznie zmieniono 476 akcesoriów i wyposażono je w nowe gwinty. Dzięki specjalnym adapterom nowy pistolet może być również połączony ze starszymi modelami urządzeń. Dzięki adapterom możemy dowolnie łączyć elementy ze sobą, co sprawia, że mamy bardzo wiele nowych możliwości.
Szybkie, bezpieczne i wytrzymałe.
Nic nie jest bezpieczniejsze i niezawodne niż połączenie śrubowe. Urządzenia wyposażone w złącze EASY!Lock posiadają trapezowy, czterokrotny gwint. Wystarczy jeden – 360° obrót do przykręcenia dyszy!
Nowe pomysły.
W systemie EASY!Lock waga nie jest problemem – złącza EASY!Lock nie są cięższe niż tradycyjne, gwintowane połączenia. Kolejnym poprawionym elementem jest uszczelka, która teraz zamontowana jest głębiej i uszczelnia wewnątrz średnicy dyszy, a nie od frontu jak miało to miejsce w przypadku starych dysz.
Perfekcyjne połączenie
W celu zapewnienia pełnej kompatybilności starszych modeli urządzeń z nowymi akcesoriami oraz nowych modeli ze starszymi akcesoriami opracowaliśmy 8 różnych adapterów. To gwarantuje, że dotychczas oferowane urządzenia i akcesoria mogą być używane z nowymi połączeniami EASY!Lock. Dzięki adapterom także nowe urządzenia już wyposażone w złącza EASY!Lock beda mogły być parowane ze starszymi akcesoriami. W naszej wyszukiwarce dopasujesz adapter do jego zastosowania.
Film
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.