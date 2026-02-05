Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M ST
Model HD klasy średniej w wersji stacjonarnej – do montażu na ścianie. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej np. w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie regularnie prowadzone są prace czyszczące w tej samej lokalizacji.
Stacjonarnie zamocowane urządzenie pozwala na dużą oszczędność czasu w związku z eliminacją etapu przygotowania maszyny do pracy. Nowe HD klasy średniej to urządzenie zaprojektowane modułowo. Ten model można zamówić również w wersji cage – z solidną, rurową ramą, która zabezpiecza maszynę podczas pracy w trudnych warunkach. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwalana wydłużenie żywotności urządzenia.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Elastyczność zastosowańZaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Przygotowanie do pracy stacjonarnejProsty i solidny 3-punktowy uchwyt do montażu na ścianie znajdujący się na obudowie maszyny. Kompaktowy design – urządzenie zajmuje mało miejsca Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|760
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|270 / 27
|Moc przyłącza (kW)
|4,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|31,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|34
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 300 x 565
Zakres dostawy
- Servo Control
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
