Stacjonarnie zamocowane urządzenie pozwala na dużą oszczędność czasu w związku z eliminacją etapu przygotowania maszyny do pracy. Nowe HD klasy średniej to urządzenie zaprojektowane modułowo. Ten model można zamówić również w wersji cage – z solidną, rurową ramą, która zabezpiecza maszynę podczas pracy w trudnych warunkach. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwalana wydłużenie żywotności urządzenia.