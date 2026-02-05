Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M ST

Model HD klasy średniej w wersji stacjonarnej – do montażu na ścianie. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej np. w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie regularnie prowadzone są prace czyszczące w tej samej lokalizacji.

Stacjonarnie zamocowane urządzenie pozwala na dużą oszczędność czasu w związku z eliminacją etapu przygotowania maszyny do pracy. Nowe HD klasy średniej to urządzenie zaprojektowane modułowo. Ten model można zamówić również w wersji cage – z solidną, rurową ramą, która zabezpiecza maszynę podczas pracy w trudnych warunkach. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwalana wydłużenie żywotności urządzenia.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Elastyczność zastosowań
Elastyczność zastosowań
Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Przygotowanie do pracy stacjonarnej
Przygotowanie do pracy stacjonarnej
Prosty i solidny 3-punktowy uchwyt do montażu na ścianie znajdujący się na obudowie maszyny. Kompaktowy design – urządzenie zajmuje mało miejsca Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 760
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 270 / 27
Moc przyłącza (kW) 4,6
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 31,6
Waga z opakowaniem (kg) 34
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 300 x 565

Zakres dostawy

  • Servo Control

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

