Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Advanced

Wysoka elastyczność zastosowań to możliwości rozbudowy urządzenia o szereg elementów dodatkowych, które można łatwo dopasować do indywidualnych wymagów danego obiektu.

Urządzenia HDC niezawodnie sprawdzają się w zakładach produkcyjnych i przetwórczych oraz wszędzie tam, gdzie występuje konieczność przeprowadzania regularnego czyszczenia wysokociśnieniowego i dezynfekcji.

Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie
  • Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Doskonała elastyczność
  • Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
  • Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa) 100 / 10 - 10
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 / 12000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 85
Rozruch silnika Soft start
Liczba pomp (szt.) 2 - 4
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1150 x 750 x 1840

Wyposażenie

  • Servo Control
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Advanced
Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Advanced
Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Advanced
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Rolnictwo
  • Czyszczenie stajni
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Firmy budowlane
  • Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym
Akcesoria