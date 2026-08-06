Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Advanced
Wysoka elastyczność zastosowań to możliwości rozbudowy urządzenia o szereg elementów dodatkowych, które można łatwo dopasować do indywidualnych wymagów danego obiektu.
Urządzenia HDC niezawodnie sprawdzają się w zakładach produkcyjnych i przetwórczych oraz wszędzie tam, gdzie występuje konieczność przeprowadzania regularnego czyszczenia wysokociśnieniowego i dezynfekcji.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie
- Niezawodna pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
Doskonała elastyczność
- Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
- Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
- Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 / 12000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 85
|Rozruch silnika
|Soft start
|Liczba pomp (szt.)
|2 - 4
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Wyposażenie
- Servo Control
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Rolnictwo
- Czyszczenie stajni
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Firmy budowlane
- Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym