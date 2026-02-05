HDC Classic to przemysłowe stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe do intensywnego czyszczenia. Maksymalnie trzech operatorów może pracować jednocześnie w różnych zastosowaniach (punktach poboru), korzystając z urządzenia i dostępnej ilości wody 2000 l/h. Wymagane ciśnienie robocze jest regulowane; urządzenia można wybrać dla maksymalnego ciśnienia 80 barów lub maksymalnego ciśnienia 160 barów. Urządzenie HDC Classic jest standardowo wyposażone w zbiornik magazynujący i zawór pływakowy, zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, wykrywanie nieszczelności, wyłącznik ochronny silnika i zabezpieczenie uzwojenia silnika pompy wysokociśnieniowej, licznik godzin pracy i wyświetlacz komunikatów o błędach. Temperatura na wlocie wynosi 60 °C. Opcjonalnie można zainstalować zaawansowaną pompę wysokociśnieniową, aby uzyskać maksymalną temperaturę na wlocie 85 °C. Do obszarów zastosowań należy przemysł, rolnictwo i usługi publiczne. Opcjonalnie dostępne są ramy i obudowy ze stali nierdzewnej i stali malowanej proszkowo. Przemysłowa pompa korbowodowa, mosiężna głowica pompy i 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik elektryczny (1450 obr./min) są niezwykle trwałeinadają się do intensywnych zastosowań.