Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Classic

Idealne rozwiązanie do regularnego lub częstego czyszczenia o wysokiej wydajności w różnych obszarach działalności. Do jednoczesnego korzystania z 2 do 3 punktów wyjściowych

HDC Classic to przemysłowe stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe do intensywnego czyszczenia. Maksymalnie trzech operatorów może pracować jednocześnie w różnych zastosowaniach (punktach poboru), korzystając z urządzenia i dostępnej ilości wody 2000 l/h. Wymagane ciśnienie robocze jest regulowane; urządzenia można wybrać dla maksymalnego ciśnienia 80 barów lub maksymalnego ciśnienia 160 barów. Urządzenie HDC Classic jest standardowo wyposażone w zbiornik magazynujący i zawór pływakowy, zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, wykrywanie nieszczelności, wyłącznik ochronny silnika i zabezpieczenie uzwojenia silnika pompy wysokociśnieniowej, licznik godzin pracy i wyświetlacz komunikatów o błędach. Temperatura na wlocie wynosi 60 °C. Opcjonalnie można zainstalować zaawansowaną pompę wysokociśnieniową, aby uzyskać maksymalną temperaturę na wlocie 85 °C. Do obszarów zastosowań należy przemysł, rolnictwo i usługi publiczne.  Opcjonalnie dostępne są ramy i obudowy ze stali nierdzewnej i stali malowanej proszkowo. Przemysłowa pompa korbowodowa, mosiężna głowica pompy i 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik elektryczny (1450 obr./min) są niezwykle trwałeinadają się do intensywnych zastosowań.

Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie
  • Solidne urządzenie, które nadaje się również do bardziej wymagających prac.
  • Niezawodna pompa z wałem korbowym z mosiężną głowicą cylindra i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
  • Czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem.
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho.
  • Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
  • Zabezpieczenie przed brakiem wody i monitorowanie temperatury silnika i wody.
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
  • Automatycznie wyłączenie, jeśli minimalna ilość nie zostanie osiągnięta podczas usuwania wody.
Indywidualna konfiguracja
  • Rama i/lub obudowa ze stali nierdzewnej są dostępne opcjonalnie.
Doskonała elastyczność
  • Zaawansowana pompa ciśnieniowa dla temperatury zasilania do 85°C (standardowo 60°C) i ciśnienia 80/160 barów
  • Rama i obudowa ze stali nierdzewnej (standardowo stal malowana proszkowo).
  • Urządzenia 60 Hz (np. 380–480 V, 690 V/60 Hz) na zamówienie.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
  • Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
  • Może być używany przez dwie osoby jednocześnie.
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. Umożliwia to łatwa pracę we wszystkich punktach odbioru.
  • Wygodny transport urządzenia.
Wytrzymała konstrukcja
  • Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
  • Może być używane w trudnych warunkach pracy.
  • Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 / 2000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 85
Rozruch silnika Soft start
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 860 x 595 x 580

Wyposażenie

  • Bagnet oleju
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mocny, 4-biegunowy silnik (maszyna o małej prędkości)
  • Silnik chłodzony powietrzem
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Licznik czasu pracy
  • Servo Control
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Rolnictwo
  • Czyszczenie stajni
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Firmy budowlane
  • Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym
