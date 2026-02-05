Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Classic
Idealne rozwiązanie do regularnego lub częstego czyszczenia o wysokiej wydajności w różnych obszarach działalności. Do jednoczesnego korzystania z 2 do 3 punktów wyjściowych
HDC Classic to przemysłowe stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe do intensywnego czyszczenia. Maksymalnie trzech operatorów może pracować jednocześnie w różnych zastosowaniach (punktach poboru), korzystając z urządzenia i dostępnej ilości wody 2000 l/h. Wymagane ciśnienie robocze jest regulowane; urządzenia można wybrać dla maksymalnego ciśnienia 80 barów lub maksymalnego ciśnienia 160 barów. Urządzenie HDC Classic jest standardowo wyposażone w zbiornik magazynujący i zawór pływakowy, zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, wykrywanie nieszczelności, wyłącznik ochronny silnika i zabezpieczenie uzwojenia silnika pompy wysokociśnieniowej, licznik godzin pracy i wyświetlacz komunikatów o błędach. Temperatura na wlocie wynosi 60 °C. Opcjonalnie można zainstalować zaawansowaną pompę wysokociśnieniową, aby uzyskać maksymalną temperaturę na wlocie 85 °C. Do obszarów zastosowań należy przemysł, rolnictwo i usługi publiczne. Opcjonalnie dostępne są ramy i obudowy ze stali nierdzewnej i stali malowanej proszkowo. Przemysłowa pompa korbowodowa, mosiężna głowica pompy i 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik elektryczny (1450 obr./min) są niezwykle trwałeinadają się do intensywnych zastosowań.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenie
- Solidne urządzenie, które nadaje się również do bardziej wymagających prac.
- Niezawodna pompa z wałem korbowym z mosiężną głowicą cylindra i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność.
- Czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem.
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym i zabezpieczeniem przed pracą na sucho.
- Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
- Zabezpieczenie przed brakiem wody i monitorowanie temperatury silnika i wody.
- Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
- Automatycznie wyłączenie, jeśli minimalna ilość nie zostanie osiągnięta podczas usuwania wody.
Indywidualna konfiguracja
- Rama i/lub obudowa ze stali nierdzewnej są dostępne opcjonalnie.
Doskonała elastyczność
- Zaawansowana pompa ciśnieniowa dla temperatury zasilania do 85°C (standardowo 60°C) i ciśnienia 80/160 barów
- Rama i obudowa ze stali nierdzewnej (standardowo stal malowana proszkowo).
- Urządzenia 60 Hz (np. 380–480 V, 690 V/60 Hz) na zamówienie.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Możliwość montowania różnych akcesoriów lub wyposażenia.
- Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
- Może być używany przez dwie osoby jednocześnie.
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. Umożliwia to łatwa pracę we wszystkich punktach odbioru.
- Wygodny transport urządzenia.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
Wytrzymała konstrukcja
- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Może być używane w trudnych warunkach pracy.
- Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 / 2000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 85
|Rozruch silnika
|Soft start
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|860 x 595 x 580
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mocny, 4-biegunowy silnik (maszyna o małej prędkości)
- Silnik chłodzony powietrzem
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Licznik czasu pracy
- Servo Control
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Rolnictwo
- Czyszczenie stajni
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Firmy budowlane
- Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym