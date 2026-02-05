Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Standard

Ciężkie zastosowania, wysoka wydajność: Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe jest odpowiednie dla maks. 8 użytkowników. Może być ustawione na prędkość przepływu 4000, 6000 lub 8000 l/h i ciśnienie robocze 80 lub 160 barów.

Regulowane stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDC Standard jest dostępne w następujących klasach wydajności: 4000 l/h (2 × 2000 l/h), 6000 l/h (3 × 2000 l/h) i 8000 l/h (4 × 2000 l/h). Możliwe są również ciśnienia robocze od 80 do 160 barów. Do innych cech należą temperatura wody na wlocie do 85 °C (do 60 °C w standardzie), stalowa rama lub opcjonalna rama ze stali nierdzewnej, chłodzone powietrzem, 4-biegunowe silniki wolnoobrotowe, wytrzymałe pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra i zbiornikiem ciśnieniowym ze zintegrowanym zaworem pływakowym i filtrem na wlocie wody, licznik godzin pracy, wyświetlacz komunikatów o błędach i parametry pracy. System, pompy i silniki również włączają się i wyłączają automatycznie. Inne funkcje bezpieczeństwa to zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, silniki z zabezpieczeniem uzwojenia i wyłącznikiem ochronnym silnika, zawór przelewowy i czujnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i zbiornik ciśnieniowy na każdej pompie oraz wykrywanie wycieków. Na życzenie urządzenia dostępne są również w wersji 60 Hz.

Cechy i zalety
Pompy korbowodowe z mosiężnymi głowicami cylindrów i najwyższej jakości materiałami
  • W zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę, kontrola pomp zabezpiecza ilość stosowną do potrzeb poprzez włączanie lub wyłączanie dodatkowych pomp.
  • Automatyczne włączanie pompy przy każdym opróżnianiu wody bez późniejszego odblokowywania.
  • Stały czas pracy wszystkich agregatów pompowych dzięki inteligentnej zamianie.
Z urządzenia może korzystać do ośmiu osób jednocześnie
  • Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
  • Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. Umożliwia to łatwa pracę we wszystkich punktach odbioru.
  • Wygodny transport urządzenia.
Doskonała elastyczność
  • Dostępna ilość wody może być wykorzystywana według potrzeb.
  • Nadaje się również do czyszczenia wewnątrz średnich i dużych pojemników.
Zabezpieczenie przed brakiem wody i monitorowanie temperatury silnika i wody 
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
  • Licznik godzin pracy i wyświetlacz wskazują, kiedy należy przeprowadzić konserwację pompy.
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
  • Niskoobrotowe 4-biegunowe silniki elektryczne z łagodnym rozruchem gwarantują długi okres eksploatacji.
Rama i/lub obudowa ze stali nierdzewnej dostępne opcjonalnie
  • Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Zaawansowana pompa ciśnieniowa dla temperatury zasilania do 85°C (standardowo 60°C) i ciśnienia 80/160 barów
Inteligentna kontrola pomp
  • Opcja ramy/obudowy ze stali nierdzewnej (standardowo stal malowana proszkowo).
  • Urządzenia 60 Hz (np. 380–480 V, 690 V/60 Hz) dostępne na zamówienie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 / 8000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 85
Rozruch silnika Soft start
Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1150 x 750 x 1840

Wyposażenie

  • Bagnet oleju
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mocny, 4-biegunowy silnik (maszyna o małej prędkości)
  • Silnik chłodzony powietrzem
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Licznik czasu pracy
  • Servo Control
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
  • Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
  • Rolnictwo
  • Czyszczenie stajni
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
  • Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
  • Firmy budowlane
  • Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym
