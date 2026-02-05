Stacjonarna myjka ciśnieniowa HDC Standard
Ciężkie zastosowania, wysoka wydajność: Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe jest odpowiednie dla maks. 8 użytkowników. Może być ustawione na prędkość przepływu 4000, 6000 lub 8000 l/h i ciśnienie robocze 80 lub 160 barów.
Regulowane stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDC Standard jest dostępne w następujących klasach wydajności: 4000 l/h (2 × 2000 l/h), 6000 l/h (3 × 2000 l/h) i 8000 l/h (4 × 2000 l/h). Możliwe są również ciśnienia robocze od 80 do 160 barów. Do innych cech należą temperatura wody na wlocie do 85 °C (do 60 °C w standardzie), stalowa rama lub opcjonalna rama ze stali nierdzewnej, chłodzone powietrzem, 4-biegunowe silniki wolnoobrotowe, wytrzymałe pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra i zbiornikiem ciśnieniowym ze zintegrowanym zaworem pływakowym i filtrem na wlocie wody, licznik godzin pracy, wyświetlacz komunikatów o błędach i parametry pracy. System, pompy i silniki również włączają się i wyłączają automatycznie. Inne funkcje bezpieczeństwa to zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, silniki z zabezpieczeniem uzwojenia i wyłącznikiem ochronnym silnika, zawór przelewowy i czujnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i zbiornik ciśnieniowy na każdej pompie oraz wykrywanie wycieków. Na życzenie urządzenia dostępne są również w wersji 60 Hz.
Cechy i zalety
Pompy korbowodowe z mosiężnymi głowicami cylindrów i najwyższej jakości materiałami
- W zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę, kontrola pomp zabezpiecza ilość stosowną do potrzeb poprzez włączanie lub wyłączanie dodatkowych pomp.
- Automatyczne włączanie pompy przy każdym opróżnianiu wody bez późniejszego odblokowywania.
- Stały czas pracy wszystkich agregatów pompowych dzięki inteligentnej zamianie.
Z urządzenia może korzystać do ośmiu osób jednocześnie
- Urządzenie dostępne za dotknięciem przycisku; nie są potrzebne przygotowania ani transport jakie występują w urządzęniach mobilnych.
- Po włączeniu pistoletu, pompa od razu zaczyna transportować wodę. Umożliwia to łatwa pracę we wszystkich punktach odbioru.
- Wygodny transport urządzenia.
Doskonała elastyczność
- Dostępna ilość wody może być wykorzystywana według potrzeb.
- Nadaje się również do czyszczenia wewnątrz średnich i dużych pojemników.
Zabezpieczenie przed brakiem wody i monitorowanie temperatury silnika i wody
Wysokie bezpieczeństwo urządzenia
- Licznik godzin pracy i wyświetlacz wskazują, kiedy należy przeprowadzić konserwację pompy.
- Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start.
Gotowy do użycia w dowolnym momencie
- Niskoobrotowe 4-biegunowe silniki elektryczne z łagodnym rozruchem gwarantują długi okres eksploatacji.
Rama i/lub obudowa ze stali nierdzewnej dostępne opcjonalnie
- Stały montaż bez zagrożeń: Brak zanieczyszczeń lub luźnych węży
Zaawansowana pompa ciśnieniowa dla temperatury zasilania do 85°C (standardowo 60°C) i ciśnienia 80/160 barów
Inteligentna kontrola pomp
- Opcja ramy/obudowy ze stali nierdzewnej (standardowo stal malowana proszkowo).
- Urządzenia 60 Hz (np. 380–480 V, 690 V/60 Hz) dostępne na zamówienie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 / 8000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 85
|Rozruch silnika
|Soft start
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mocny, 4-biegunowy silnik (maszyna o małej prędkości)
- Silnik chłodzony powietrzem
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Licznik czasu pracy
- Servo Control
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonały do czyszczenia w przemyśle spożywczym
- Rolnictwo
- Czyszczenie stajni
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
- Czyszczenie pojazdów w motoryzacji, przemyśle oraz rolnictwie
- Firmy budowlane
- Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym