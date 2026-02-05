Regulowane stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe HDC Standard jest dostępne w następujących klasach wydajności: 4000 l/h (2 × 2000 l/h), 6000 l/h (3 × 2000 l/h) i 8000 l/h (4 × 2000 l/h). Możliwe są również ciśnienia robocze od 80 do 160 barów. Do innych cech należą temperatura wody na wlocie do 85 °C (do 60 °C w standardzie), stalowa rama lub opcjonalna rama ze stali nierdzewnej, chłodzone powietrzem, 4-biegunowe silniki wolnoobrotowe, wytrzymałe pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra i zbiornikiem ciśnieniowym ze zintegrowanym zaworem pływakowym i filtrem na wlocie wody, licznik godzin pracy, wyświetlacz komunikatów o błędach i parametry pracy. System, pompy i silniki również włączają się i wyłączają automatycznie. Inne funkcje bezpieczeństwa to zabezpieczenie przed pracą na sucho, monitorowanie temperatury wody na wlocie, silniki z zabezpieczeniem uzwojenia i wyłącznikiem ochronnym silnika, zawór przelewowy i czujnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa i zbiornik ciśnieniowy na każdej pompie oraz wykrywanie wycieków. Na życzenie urządzenia dostępne są również w wersji 60 Hz.