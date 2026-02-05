Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST Gas

Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody: solidne, trwałe i łatwe w użyciu. Nadaje się do pracy ciągłej i zawiera wysokiej jakości wyposażenie.

Przy ciśnieniu 210 barów i natężeniu przepływu 1000 l/h to stacjonarne urządzenie HDS z podgrzewaniem wody za pomocą palnika gazowego doskonale nadaje się do ciągłego użytku w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych. Jest wyposażone w solidną pompę korbowodową i mosiężną głowicą cylindra oraz trwałą, malowaną proszkowo stalową obudowę i ramę. Pompę chroni duży filtr wody. Urządzenia wysokociśnieniowe zawiera zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodą. Detergent jest zasysany przez zawór dozujący, a wskaźnik informuje o wyczerpaniu detergentu. Przełącznik obrotowy sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Instalację i konserwację również zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a elektroniczny system monitorowania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Maszyna jest dostarczana bez akcesoriów – można je wybrać indywidualnie dla każdego stanowiska pracy (punktu użytkowania). Wyposażenie opcjonalne: manometr, licznik czasu dla drugiego wlotu detergentu, automatyczny reduktor ciśnienia, różne piloty zdalnego sterowania.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST Gas: Intuicyjna obsługa
Tylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Zrozumiałe symbole i przejrzyste pole obsługi sprawiają, że urządzenie jest łatwe do nauczenia, co zwiększa produktywność.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST Gas: Palnik gazowy przetestowany, sprawdzony i certyfikowany przez firmę Kiwa
Certyfikat Kiwa: spełnienie obiektywnych wymagań. Wysoka moc grzewcza. Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST Gas: Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności
Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą. Niezawodna pompa z wałem korbowym z mosiężną głowicą cylindra i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
  • Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
  • Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
  • 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
  • Monitorowanie temperatury płomienia i emisji, ochrona przed niedoborem wody/zbyt wysokim ciśnieniem, ochrona przed osadzaniem się kamienia ze wskaźnikiem pustego zbiornika i monitorowanie awarii zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Wysokiej jakości wyposażenie
  • Zintegrowany zbiornik wody z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika chroni nagrzewnicę i cały system przed osadami wapiennymi.
  • Wytrzymała obudowa i rama wykonane ze stali malowanej proszkowo.
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
Doskonała elastyczność
  • Zdalne sterowanie.
  • Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
  • W swojej szerokiej gamie akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych firma Kärcher oferuje odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem i każdego celu. 
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
  • Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
  • Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
  • Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
  • Za pomocą funkcji ustawiania dozowania można precyzyjnie dozować detergenty, dopasowując je do stopnia zanieczyszczenia.
  • System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
  • Opcjonalnie dostępny jest drugi wlot detergentu ze wskaźnikiem pustego zbiornika i zaworem dozującym.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
  • Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
  • Wyświetlanie kodów błędów, stanu pracy, okresów konserwacji pompy oraz monitorowanie wadliwego działania palnika i całej maszyny ułatwia serwisowanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) min. 500 - maks. 1000
Ciśnienie robocze (bar) 210
Moc przyłącza (kW) 8
Energia cieplna (kW) 78,5
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 1″
Liczba korzystających jednocześnie użytkowników 1 - 1
Mobilność Stacjonarne
Bezpiecznik (A) 25
Waga z akcesoriami (kg) 177
Waga z opakowaniem (kg) 187
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1142 x 578 x 790

Zakres dostawy

  • Kontrola płomienia
  • Przystosowane do systemu Servo-Control
  • Przystosowane do zdalnego sterowania
  • Dysza power
  • Funkcja detergentu: Zasysanie

Wyposażenie

  • Bagnet oleju
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
  • Dozowanie RM1
  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • Silnik chłodzony wodą
  • Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
  • Czyszczenie wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
  • Rolnictwo
  • W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
  • Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
  • Firmy budowlane
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
