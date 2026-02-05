Przy ciśnieniu 210 barów i natężeniu przepływu 1000 l/h to stacjonarne urządzenie HDS z podgrzewaniem wody za pomocą palnika gazowego doskonale nadaje się do ciągłego użytku w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych. Jest wyposażone w solidną pompę korbowodową i mosiężną głowicą cylindra oraz trwałą, malowaną proszkowo stalową obudowę i ramę. Pompę chroni duży filtr wody. Urządzenia wysokociśnieniowe zawiera zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodą. Detergent jest zasysany przez zawór dozujący, a wskaźnik informuje o wyczerpaniu detergentu. Przełącznik obrotowy sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Instalację i konserwację również zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a elektroniczny system monitorowania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Maszyna jest dostarczana bez akcesoriów – można je wybrać indywidualnie dla każdego stanowiska pracy (punktu użytkowania). Wyposażenie opcjonalne: manometr, licznik czasu dla drugiego wlotu detergentu, automatyczny reduktor ciśnienia, różne piloty zdalnego sterowania.