Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 ST Gas
Stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody: solidne, trwałe i łatwe w użyciu. Nadaje się do pracy ciągłej i zawiera wysokiej jakości wyposażenie.
Przy ciśnieniu 210 barów i natężeniu przepływu 1000 l/h to stacjonarne urządzenie HDS z podgrzewaniem wody za pomocą palnika gazowego doskonale nadaje się do ciągłego użytku w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych. Jest wyposażone w solidną pompę korbowodową i mosiężną głowicą cylindra oraz trwałą, malowaną proszkowo stalową obudowę i ramę. Pompę chroni duży filtr wody. Urządzenia wysokociśnieniowe zawiera zintegrowany zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika, a także czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny z chłodzeniem wodą. Detergent jest zasysany przez zawór dozujący, a wskaźnik informuje o wyczerpaniu detergentu. Przełącznik obrotowy sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Instalację i konserwację również zaplanowano tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a elektroniczny system monitorowania zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Maszyna jest dostarczana bez akcesoriów – można je wybrać indywidualnie dla każdego stanowiska pracy (punktu użytkowania). Wyposażenie opcjonalne: manometr, licznik czasu dla drugiego wlotu detergentu, automatyczny reduktor ciśnienia, różne piloty zdalnego sterowania.
Cechy i zalety
Intuicyjna obsługaTylko jeden przełącznik obrotowy dla wszystkich funkcji gwarantuje prostą obsługę bez długiego czasu na przeszkolenie. Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas. Zrozumiałe symbole i przejrzyste pole obsługi sprawiają, że urządzenie jest łatwe do nauczenia, co zwiększa produktywność.
Palnik gazowy przetestowany, sprawdzony i certyfikowany przez firmę KiwaCertyfikat Kiwa: spełnienie obiektywnych wymagań. Wysoka moc grzewcza. Posiada sprawdzoną i wydajną technologią wężownic grzewczych Kärcher, zapewniającą niskie zużycie paliwa.
Pompa korbowodowa o wysokiej wydajnościPompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą. Niezawodna pompa z wałem korbowym z mosiężną głowicą cylindra i wysokiej jakości materiałami, zapewnia długą żywotność. Długa żywotność, bezproblemowa obsługa i niższe koszty. Doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Chłodzony wodą, 4-biegunowy, wolnoobrotowy, trójfazowy silnik elektryczny
- Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
- Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
- Monitorowanie temperatury płomienia i emisji, ochrona przed niedoborem wody/zbyt wysokim ciśnieniem, ochrona przed osadzaniem się kamienia ze wskaźnikiem pustego zbiornika i monitorowanie awarii zapewniają bezpieczną i długotrwałą pracę.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
Wysokiej jakości wyposażenie
- Zintegrowany zbiornik wody z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i wskaźnikiem pustego zbiornika chroni nagrzewnicę i cały system przed osadami wapiennymi.
- Wytrzymała obudowa i rama wykonane ze stali malowanej proszkowo.
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
Doskonała elastyczność
- Zdalne sterowanie.
- Opcjonalnie dostępny jest licznik czasu i manometr, a także automatyczny reduktor ciśnienia chroniący akcesoria i rury.
- W swojej szerokiej gamie akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych firma Kärcher oferuje odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem i każdego celu.
Duży, przezroczysty filtr dokładnego oczyszczania wody
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zapewnia długą żywotność wszystkich wysokociśnieniowych elementów.
- Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
System zasysania i dozowania środka czyszczącego dla jeszcze lepszych efektów czyszczenia
- Za pomocą funkcji ustawiania dozowania można precyzyjnie dozować detergenty, dopasowując je do stopnia zanieczyszczenia.
- System pobierania detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika to tylko część wysokiej jakości wyposażenia dostarczanego w standardzie.
- Opcjonalnie dostępny jest drugi wlot detergentu ze wskaźnikiem pustego zbiornika i zaworem dozującym.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji.
- Kompleksowa sieć serwisowa z wysoko wykwalifikowanymi technikami serwisowymi.
- Wyświetlanie kodów błędów, stanu pracy, okresów konserwacji pompy oraz monitorowanie wadliwego działania palnika i całej maszyny ułatwia serwisowanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|min. 500 - maks. 1000
|Ciśnienie robocze (bar)
|210
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Energia cieplna (kW)
|78,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Liczba korzystających jednocześnie użytkowników
|1 - 1
|Mobilność
|Stacjonarne
|Bezpiecznik (A)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|177
|Waga z opakowaniem (kg)
|187
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1142 x 578 x 790
Zakres dostawy
- Kontrola płomienia
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Dysza power
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Wyposażenie
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
- Dozowanie RM1
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Silnik chłodzony wodą
- Rama i pokrywa: Stal malowana proszkowo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
- Doskonałe do zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym
- Czyszczenie wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
- Rolnictwo
- W halach produkcyjnych i warsztatach, w których potrzebna jest gorąca woda
- Wszechstronne zastosowania w warunkach przemysłowych, np. do czyszczenia zakładów produkcyjnych
- Firmy budowlane
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie zimną i gorącą wodą
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
