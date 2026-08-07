Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Mały, lecz niesamowicie skuteczny odkurzacz uniwersalny do pracy na sucho i mokro. NT 22/1 Ap L Anniversary Edition w kolorze czarnym jest stworzony do łatwego transportu i zastosowań mobilnych.
Z okazji 90-lecia Kärcher przedstawiamy kompaktowy, wydajny i niezawodny odkurzacz do pracy na mokro i sucho – NT 22/1 Ap L Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle lekki, a zarazem wszechstronny, sprawdza się doskonale w zastosowaniach komercyjnych. Półautomatyczny system czyszczenia filtra oraz odporny na wilgoć filtr PES umożliwiają bezproblemowe usuwanie kurzu, brudu i cieczy. Przemyślane podłączenie węża ssącego na głowicy urządzenia gwarantuje optymalne wykorzystanie zbiornika. Kompaktowe wymiary, niska waga i intuicyjna obsługa sprawiają, że transport jest łatwy i wygodny. Edycja Jubileuszowa zawiera dodatkowo 10 odpornych na rozdarcia worków filtracyjnych.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiaryOdkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApOptymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
- Możliwe wykorzystanie całej objętości zbiornika.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
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