Z okazji 90-lecia Kärcher przedstawiamy kompaktowy, wydajny i niezawodny odkurzacz do pracy na mokro i sucho – NT 22/1 Ap L Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle lekki, a zarazem wszechstronny, sprawdza się doskonale w zastosowaniach komercyjnych. Półautomatyczny system czyszczenia filtra oraz odporny na wilgoć filtr PES umożliwiają bezproblemowe usuwanie kurzu, brudu i cieczy. Przemyślane podłączenie węża ssącego na głowicy urządzenia gwarantuje optymalne wykorzystanie zbiornika. Kompaktowe wymiary, niska waga i intuicyjna obsługa sprawiają, że transport jest łatwy i wygodny. Edycja Jubileuszowa zawiera dodatkowo 10 odpornych na rozdarcia worków filtracyjnych.