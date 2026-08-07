Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

Mały, lecz niesamowicie skuteczny odkurzacz uniwersalny do pracy na sucho i mokro. NT 22/1 Ap L Anniversary Edition w kolorze czarnym jest stworzony do łatwego transportu i zastosowań mobilnych.

Z okazji 90-lecia Kärcher przedstawiamy kompaktowy, wydajny i niezawodny odkurzacz do pracy na mokro i sucho – NT 22/1 Ap L Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle lekki, a zarazem wszechstronny, sprawdza się doskonale w zastosowaniach komercyjnych. Półautomatyczny system czyszczenia filtra oraz odporny na wilgoć filtr PES umożliwiają bezproblemowe usuwanie kurzu, brudu i cieczy. Przemyślane podłączenie węża ssącego na głowicy urządzenia gwarantuje optymalne wykorzystanie zbiornika. Kompaktowe wymiary, niska waga i intuicyjna obsługa sprawiają, że transport jest łatwy i wygodny. Edycja Jubileuszowa zawiera dodatkowo 10 odpornych na rozdarcia worków filtracyjnych.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
  • Możliwe wykorzystanie całej objętości zbiornika.
  • Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 5,7
Waga z opakowaniem (kg) 8,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 480

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES

Wyposażenie

  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne

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