Limitowana edycja czarnego odkurzacza uniwersalnego NT 22/1 Ap L Go!Further, wykonanego w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko. Dzięki temu idealnie nadaje się do lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem w różnych komercyjnych obszarach zastosowań. Dzięki półautomatycznemu oczyszczaniu filtra w połączeniu z odpornym na wilgoć filtrem kartridżowym PES można łatwo odkurzać pył, gruboziarniste zanieczyszczenia i płyny. Ponieważ przyłącze węża ssącego jest zintegrowane bezpośrednio z głowicą urządzenia, objętość zbiornika jest optymalnie wykorzystywana. Bardzo kompaktowe wymiary i niewielki ciężar pozwalają na wygodny i łatwy transport tego urządzenia, które jest również bardzo łatwa w obsłudze.