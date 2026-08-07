Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further

NT 22/1 Ap L Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza uniwersalnego, wykonanego w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.

Limitowana edycja czarnego odkurzacza uniwersalnego NT 22/1 Ap L Go!Further, wykonanego w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko. Dzięki temu idealnie nadaje się do lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem w różnych komercyjnych obszarach zastosowań. Dzięki półautomatycznemu oczyszczaniu filtra w połączeniu z odpornym na wilgoć filtrem kartridżowym PES można łatwo odkurzać pył, gruboziarniste zanieczyszczenia i płyny. Ponieważ przyłącze węża ssącego jest zintegrowane bezpośrednio z głowicą urządzenia, objętość zbiornika jest optymalnie wykorzystywana. Bardzo kompaktowe wymiary i niewielki ciężar pozwalają na wygodny i łatwy transport tego urządzenia, które jest również bardzo łatwa w obsłudze.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Konstrukcja w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES: zmywalny i umożliwiający odkurzanie bez worka filtracyjnego. Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap zapewnia dłuższą żywotność filtra.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
  • Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho.
  • Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem.
  • Zmywalny filtr kartridżowy PES.
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
  • Możliwe wykorzystanie całej objętości zbiornika.
  • Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Moc znamionowa (W) maks. 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 5,7
Waga z opakowaniem (kg) 9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES

Wyposażenie

  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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