Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza uniwersalnego, wykonanego w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Limitowana edycja czarnego odkurzacza uniwersalnego NT 22/1 Ap L Go!Further, wykonanego w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko. Dzięki temu idealnie nadaje się do lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem w różnych komercyjnych obszarach zastosowań. Dzięki półautomatycznemu oczyszczaniu filtra w połączeniu z odpornym na wilgoć filtrem kartridżowym PES można łatwo odkurzać pył, gruboziarniste zanieczyszczenia i płyny. Ponieważ przyłącze węża ssącego jest zintegrowane bezpośrednio z głowicą urządzenia, objętość zbiornika jest optymalnie wykorzystywana. Bardzo kompaktowe wymiary i niewielki ciężar pozwalają na wygodny i łatwy transport tego urządzenia, które jest również bardzo łatwa w obsłudze.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiaryOdkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApOptymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 50% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES: zmywalny i umożliwiający odkurzanie bez worka filtracyjnego. Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap zapewnia dłuższą żywotność filtra.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
- Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho.
- Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem.
- Zmywalny filtr kartridżowy PES.
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
- Możliwe wykorzystanie całej objętości zbiornika.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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