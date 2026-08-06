Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L firmy Kärcher doskonale zaprojektowano z myślą o wymaganiach fachowców, ale nadaje się również do sprzątania budynków, czyszczenia wnętrz pojazdów i wielu innych zastosowań komercyjnych. Odkurzacz radzi sobie z kurzem i grubymi zanieczyszczeniami dzięki wysokiej i stałej sile ssania. Bez trudu radzi sobie również z płynami dzięki filtrowi kartridżowemu PES, który jest odporny na wilgoć. Przemyślana konstrukcja z przyłączem węża ssącego zintegrowanym z głowicą urządzenia pozwala w pełni wykorzystać pojemność zbiornika, a niewielka masa umożliwia łatwy transport. Odkurzacz jest łatwy w obsłudze i oferuje wydajne, półautomatyczne czyszczenie filtra Ap, a także gniazdo zasilania z automatycznym włączaniem i wyłączaniem do użytku z elektronarzędziami. Ponadto kolanko i wąż ssący przewodzą prąd elektryczny w celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dysza do czyszczenia samochodu, dysza do tapicerki, dysza szczelinowa, szczotka ssąca i szczotka wielofunkcyjna tworzą bogaty pakiet akcesoriów.