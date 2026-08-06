Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L

Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L z gniazdem zasilającym na elektronarzędzia i automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem, funkcją czyszczenia filtra Ap i wieloma ssawkami. Kolanka i wąż ssący przewodzą prąd elektryczny.

Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L firmy Kärcher doskonale zaprojektowano z myślą o wymaganiach fachowców, ale nadaje się również do sprzątania budynków, czyszczenia wnętrz pojazdów i wielu innych zastosowań komercyjnych. Odkurzacz radzi sobie z kurzem i grubymi zanieczyszczeniami dzięki wysokiej i stałej sile ssania. Bez trudu radzi sobie również z płynami dzięki filtrowi kartridżowemu PES, który jest odporny na wilgoć. Przemyślana konstrukcja z przyłączem węża ssącego zintegrowanym z głowicą urządzenia pozwala w pełni wykorzystać pojemność zbiornika, a niewielka masa umożliwia łatwy transport. Odkurzacz jest łatwy w obsłudze i oferuje wydajne, półautomatyczne czyszczenie filtra Ap, a także gniazdo zasilania z automatycznym włączaniem i wyłączaniem do użytku z elektronarzędziami. Ponadto kolanko i wąż ssący przewodzą prąd elektryczny w celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dysza do czyszczenia samochodu, dysza do tapicerki, dysza szczelinowa, szczotka ssąca i szczotka wielofunkcyjna tworzą bogaty pakiet akcesoriów.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Wydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L: W zestawie bogaty zestaw akcesoriów
W zestawie bogaty zestaw akcesoriów
Wąż ssący i kolanka przewodzące prąd elektryczny dla niezawodnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Zawiera dyszę samochodową i dyszę do tapicerki umożliwiającą czyszczenie wnętrza pojazdu. Szczotka ssąca, ssawka szczelinowa i szczotka uniwersalna do czyszczenia twardych powierzchni.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
  • Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie odkurzacza poprzez elektronarzędzie.
  • Odkurzacz włącza się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia i podobnie wyłącza się po wyłączeniu elektronarzędzia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 6,1
Waga z opakowaniem (kg) 10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 480

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Szczotka ssąca
  • Ssawka samochodowa
  • Filtr kartridżowy: PES
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi

Wyposażenie

  • Klasa pyłu: L
  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.