Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L z gniazdem zasilającym na elektronarzędzia i automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem, funkcją czyszczenia filtra Ap i wieloma ssawkami. Kolanka i wąż ssący przewodzą prąd elektryczny.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te Adv L firmy Kärcher doskonale zaprojektowano z myślą o wymaganiach fachowców, ale nadaje się również do sprzątania budynków, czyszczenia wnętrz pojazdów i wielu innych zastosowań komercyjnych. Odkurzacz radzi sobie z kurzem i grubymi zanieczyszczeniami dzięki wysokiej i stałej sile ssania. Bez trudu radzi sobie również z płynami dzięki filtrowi kartridżowemu PES, który jest odporny na wilgoć. Przemyślana konstrukcja z przyłączem węża ssącego zintegrowanym z głowicą urządzenia pozwala w pełni wykorzystać pojemność zbiornika, a niewielka masa umożliwia łatwy transport. Odkurzacz jest łatwy w obsłudze i oferuje wydajne, półautomatyczne czyszczenie filtra Ap, a także gniazdo zasilania z automatycznym włączaniem i wyłączaniem do użytku z elektronarzędziami. Ponadto kolanko i wąż ssący przewodzą prąd elektryczny w celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dysza do czyszczenia samochodu, dysza do tapicerki, dysza szczelinowa, szczotka ssąca i szczotka wielofunkcyjna tworzą bogaty pakiet akcesoriów.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiaryOdkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApWydajne, wygodne oczyszczanie filtra, zapewniające wysoką moc ssania.
W zestawie bogaty zestaw akcesoriówWąż ssący i kolanka przewodzące prąd elektryczny dla niezawodnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Zawiera dyszę samochodową i dyszę do tapicerki umożliwiającą czyszczenie wnętrza pojazdu. Szczotka ssąca, ssawka szczelinowa i szczotka uniwersalna do czyszczenia twardych powierzchni.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
- Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie odkurzacza poprzez elektronarzędzie.
- Odkurzacz włącza się automatycznie po włączeniu elektronarzędzia i podobnie wyłącza się po wyłączeniu elektronarzędzia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|10
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Szczotka ssąca
- Ssawka samochodowa
- Filtr kartridżowy: PES
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Wyposażenie
- Klasa pyłu: L
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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