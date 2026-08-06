Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L
Idealny dla fachowców: Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap z gniazdem narzędzia (z funkcją automatycznego uruchamiania), dużą siłą ssania i półautomatycznym systemem czyszczenia. Kompaktowe, lekkie urządzenie klasy podstawowej.
Profesjonaliści z pewnością docenią ten niewielki odkurzacz. Nasz odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te jest wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania elektronarzędzi i jest bardzo lekki, dzięki czemu można go łatwo i wygodnie transportować w dowolnym momencie. Wyróżnia się również dużą mocą ssania podczas wykonywania lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, zanieczyszczenia gruboziarniste czy płyny, dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES urządzenie wykonuje swoją pracę niezawodnie i dokładnie. Zintegrowane z głowicą urządzenia przyłącze węża ssącego pozwala na maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika. Oznacza to, że łatwy w użyciu i wszechstronny odkurzacz NT 22/1 Ap Te jest idealnym towarzyszem podczas prac instalacyjnych i remontowych, sprzątania budynków i wielu innych zastosowań komercyjnych.
Cechy i zalety
Niska waga i kompaktowe wymiaryOdkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApOptymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Adapter do elektronarzędzi
- Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
- Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
- Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|1300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 370 x 480
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 5 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Idealny do każdego zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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