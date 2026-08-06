Profesjonaliści z pewnością docenią ten niewielki odkurzacz. Nasz odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te jest wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania elektronarzędzi i jest bardzo lekki, dzięki czemu można go łatwo i wygodnie transportować w dowolnym momencie. Wyróżnia się również dużą mocą ssania podczas wykonywania lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, zanieczyszczenia gruboziarniste czy płyny, dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES urządzenie wykonuje swoją pracę niezawodnie i dokładnie. Zintegrowane z głowicą urządzenia przyłącze węża ssącego pozwala na maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika. Oznacza to, że łatwy w użyciu i wszechstronny odkurzacz NT 22/1 Ap Te jest idealnym towarzyszem podczas prac instalacyjnych i remontowych, sprzątania budynków i wielu innych zastosowań komercyjnych.