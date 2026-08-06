Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L

Idealny dla fachowców: Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap z gniazdem narzędzia (z funkcją automatycznego uruchamiania), dużą siłą ssania i półautomatycznym systemem czyszczenia. Kompaktowe, lekkie urządzenie klasy podstawowej.

Profesjonaliści z pewnością docenią ten niewielki odkurzacz. Nasz odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te jest wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego uruchamiania elektronarzędzi i jest bardzo lekki, dzięki czemu można go łatwo i wygodnie transportować w dowolnym momencie. Wyróżnia się również dużą mocą ssania podczas wykonywania lekkich i umiarkowanych zadań związanych z czyszczeniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, zanieczyszczenia gruboziarniste czy płyny, dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES urządzenie wykonuje swoją pracę niezawodnie i dokładnie. Zintegrowane z głowicą urządzenia przyłącze węża ssącego pozwala na maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika. Oznacza to, że łatwy w użyciu i wszechstronny odkurzacz NT 22/1 Ap Te jest idealnym towarzyszem podczas prac instalacyjnych i remontowych, sprzątania budynków i wielu innych zastosowań komercyjnych.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L: Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi (automatyczny start-stop odkurzacza).
  • Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
  • Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Adapter do elektronarzędzi
  • Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi.
  • Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza.
  • Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 6,2
Waga z opakowaniem (kg) 8,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 480

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 5 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L
Odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Te L
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne

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