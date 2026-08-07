NT 65/2 Ap Me to wydajny odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho, wyposażony w technologię ApClean zapewniającą stałą siłę ssania i długie cykle robocze. Solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów pomieści duże ilości brudu. Kompaktowa obudowa turbiny zintegrowana z pokrywą filtra umożliwia szybki i łatwy dostęp do płaskiego filtra falistego. Dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra ApClean urządzenie utrzymuje wysoką moc ssania i wydłuża czas pracy oraz żywotność filtra. Elektroniczny system kontroli napełnienia zapobiega przepełnieniu podczas odkurzania na mokro. Dzięki systemowi klipsów podłączanie akcesoriów jest proste, a schowek na wąż, uchwyt na akcesoria i przestrzeń do przechowywania zwiększają funkcjonalność urządzenia. Mobilność zapewniają dwa duże koła i dwa obrotowe kółka.