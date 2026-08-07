Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me

Wysokowydajny, dwuturbinowy odkurzacz uniwersalny do zastosowań profesjonalnych. Wydajne oczyszczanie płaskiego filtra falistego strumieniem powietrza zapewnia stałą, wysoką moc ssania.

NT 65/2 Ap Me to wydajny odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho, wyposażony w technologię ApClean zapewniającą stałą siłę ssania i długie cykle robocze. Solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów pomieści duże ilości brudu. Kompaktowa obudowa turbiny zintegrowana z pokrywą filtra umożliwia szybki i łatwy dostęp do płaskiego filtra falistego. Dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra ApClean urządzenie utrzymuje wysoką moc ssania i wydłuża czas pracy oraz żywotność filtra. Elektroniczny system kontroli napełnienia zapobiega przepełnieniu podczas odkurzania na mokro. Dzięki systemowi klipsów podłączanie akcesoriów jest proste, a schowek na wąż, uchwyt na akcesoria i przestrzeń do przechowywania zwiększają funkcjonalność urządzenia. Mobilność zapewniają dwa duże koła i dwa obrotowe kółka.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me: Uchwyt na wyposażenie
Uchwyt na wyposażenie
Akcesoria zawsze dostępne "pod ręką".
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me: Praktyczny schowek na akcesoria
Praktyczny schowek na akcesoria
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza. Ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
  • Mocowanie kabla zasilającego do haka zapewnia bezpieczny przemieszczanie odkurzacza.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i łatwy transport odkurzacza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 2760
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 22
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 660 x 460 x 890

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me

Wideo

Akcesoria
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