Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Me
Wysokowydajny, dwuturbinowy odkurzacz uniwersalny do zastosowań profesjonalnych. Wydajne oczyszczanie płaskiego filtra falistego strumieniem powietrza zapewnia stałą, wysoką moc ssania.
NT 65/2 Ap Me to wydajny odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho, wyposażony w technologię ApClean zapewniającą stałą siłę ssania i długie cykle robocze. Solidny zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 65 litrów pomieści duże ilości brudu. Kompaktowa obudowa turbiny zintegrowana z pokrywą filtra umożliwia szybki i łatwy dostęp do płaskiego filtra falistego. Dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia filtra ApClean urządzenie utrzymuje wysoką moc ssania i wydłuża czas pracy oraz żywotność filtra. Elektroniczny system kontroli napełnienia zapobiega przepełnieniu podczas odkurzania na mokro. Dzięki systemowi klipsów podłączanie akcesoriów jest proste, a schowek na wąż, uchwyt na akcesoria i przestrzeń do przechowywania zwiększają funkcjonalność urządzenia. Mobilność zapewniają dwa duże koła i dwa obrotowe kółka.
Cechy i zalety
Uchwyt na wyposażenieAkcesoria zawsze dostępne "pod ręką".
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApPółautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.
Praktyczny schowek na akcesoriaMożliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza. Ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
- Mocowanie kabla zasilającego do haka zapewnia bezpieczny przemieszczanie odkurzacza.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i łatwy transport odkurzacza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|22
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|660 x 460 x 890
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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