NT 65/2 Ap Tc Agri to wydajny odkurzacz uniwersalny z systemem ApClean zapewniającą stałą, wysoką moc ssania i długie okresy pracy. Odkurzacz ma kompaktową obudowę turbiny ze zintegrowaną pokrywą filtra ułatwiającą wyjmowanie dużego płaskiego filtra falistego. Można go skutecznie czyścić za pomocą półautomatycznego systemu czyszczenia filtra ApClean. Zapewnia to stałą wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i długą żywotność filtra. NT 65/2 Ap Tc Agri zawiera elektroniczną kontrolę poziomu napełnienia podczas odkurzania na mokro, która zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu napełnienia. Wchłonięte płyny można łatwo usunąć za pomocą trwale przymocowanego, odpornego na olej węża spustowego. Akcesoria można szybko i łatwo podłączyć do odkurzacza za pomocą systemu klipsów. Urządzenie jest wyposażone w schowek na wąż, uchwyt na akcesoria i duży schowek, np. na narzędzia. Dwa duże stałe kółka i dwie rolki skrętne zapewniają odkurzaczowi NT 65/2 Ap Tc Agri pełną mobilność.