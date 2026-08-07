Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Ap Tc Agri
NT 65/2 Ap Tc Agri to wydajny, dwu-silnikowy odkurzacz uniwersalny, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Dzięki skutecznemu oczyszczaniu płaskiego filtra falistego przez nadmuch powietrza, moc ssania pozostaje niemal stała.
NT 65/2 Ap Tc Agri to wydajny odkurzacz uniwersalny z systemem ApClean zapewniającą stałą, wysoką moc ssania i długie okresy pracy. Odkurzacz ma kompaktową obudowę turbiny ze zintegrowaną pokrywą filtra ułatwiającą wyjmowanie dużego płaskiego filtra falistego. Można go skutecznie czyścić za pomocą półautomatycznego systemu czyszczenia filtra ApClean. Zapewnia to stałą wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i długą żywotność filtra. NT 65/2 Ap Tc Agri zawiera elektroniczną kontrolę poziomu napełnienia podczas odkurzania na mokro, która zapobiega przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu napełnienia. Wchłonięte płyny można łatwo usunąć za pomocą trwale przymocowanego, odpornego na olej węża spustowego. Akcesoria można szybko i łatwo podłączyć do odkurzacza za pomocą systemu klipsów. Urządzenie jest wyposażone w schowek na wąż, uchwyt na akcesoria i duży schowek, np. na narzędzia. Dwa duże stałe kółka i dwie rolki skrętne zapewniają odkurzaczowi NT 65/2 Ap Tc Agri pełną mobilność.
Cechy i zalety
Uchwyt na wyposażenie
- Akcesoria zawsze dostępne "pod ręką".
Olejoodporny wąż spustowy
- Łatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.
Uchwyt na wąż
- Ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|25
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|682 x 574 x 860
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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