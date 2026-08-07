Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne

Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na sucho i mokro. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra. Zestaw w workami filtracyjnymi z włókniny.

W skład zestawu wchodzą:

Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko: Nasz odkurzacz do pracy na sucho i na mokro NT 22/1 Ap zapewnia imponujące rezultaty podczas lekkich i umiarkowanych prac porządkowych w wielu zastosowaniach komercyjnych. Dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES bez problemu radzi sobie z pyłem, zgrubnym zanieczyszczeniem i cieczami. Złącze węża ssącego przymocowane bezpośrednio do głowicy urządzenia umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności pojemnika. Jego bardzo kompaktowe wymiary i niewielka waga umożliwiają wygodny i łatwy transport urządzenia, które jest również łatwe w obsłudze.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne: Niska waga i kompaktowe wymiary
Niska waga i kompaktowe wymiary
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne: Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1300
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor antracyt

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES

Wyposażenie

  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 22/1 Ap L + Worki filtracyjne
Zastosowania
  • Idealny do każdego zastosowania
Akcesoria