Odkurzacz uniwersalny NT 27/1
Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.
Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia. Odkurzacz posiada zbiornik o pojemności 27 litrów.
Cechy i zalety
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Solidne metalowe zatrzaskiSolidne metalowe zatrzaski
Mocny, odporny na uderzenia zderzakOchrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.
System pływakowy
- Siła ssąca pozostaje na stałym wysokim poziomie.
- System pływakowy przerywa ssanie po osiągnięciu maksymalnej pojemności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|27
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 420 x 525
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
