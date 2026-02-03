Odkurzacz uniwersalny NT 27/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.

Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia. Odkurzacz posiada zbiornik o pojemności 27 litrów.

Cechy i zalety
Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.
System pływakowy
  • Siła ssąca pozostaje na stałym wysokim poziomie.
  • System pływakowy przerywa ssanie po osiągnięciu maksymalnej pojemności.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 72
Podciśnienie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Pojemność zbiornika (l) 27
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 71
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 8,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 420 x 525

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES

Wyposażenie

  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
