Odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me
Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.
Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia. Odkurzacz posiada zbiornik z metalu o pojemności 27 litrów.
Cechy i zalety
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzeniaPraktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza. Rury ssące i akcesoria są bezpiecznie i wygodnie przenoszone wraz z urządzeniem, a więc są zawsze pod ręką.
Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PESŁatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.
Solidne metalowe zatrzaskiSolidne metalowe zatrzaski
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Zderzak zabezpiecza odkurzacz i sprzęt ze wszystkich stron.
System pływakowy
- Siła ssąca pozostaje na stałym wysokim poziomie.
- System pływakowy przerywa ssanie po osiągnięciu maksymalnej pojemności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|27
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 420 x 540
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
Wyposażenie
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
